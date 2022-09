La Copa Davis da el pistoletazo de salida a la fase de grupos de sus finales con una presencia que puede haber salvado al torneo de una importante caída mediática. Carlos Alcaraz, campeón del US Open y flamante número uno del mundo, no fallará a su cita con España y liderará al combinado local en la sede de Valencia, donde capitaneados por Sergi Bruguera, la Armada intentará sellar el pase a las eliminatorias finales, que se celebran en Málaga entre el 23 y el 27 de noviembre.

La victoria en el US Open y el importantísimo desgaste en el torneo no han pesado para Alcaraz, firme en su decisión personal de acudir a la Copa Davis pese a tener que viajar a toda prisa desde Nueva York. El número uno llegará el martes a la ciudad del Turia, por medio de un vuelo privado desde Estados Unidos que, según ha podido saber OKDIARIO de manos de la organización, no está costeado por Kosmos Tennis, empresa presidida por Gerard Piqué e impulsora del histórico torneo por selecciones en su nuevo formato.

De una forma u otra, Alcaraz llega a Valencia para ayudar a España en sus compromisos correspondientes al Grupo B de competición, y lo hará desde el primer día, en el plano mediático. Contar con la estrella local –con permiso del ausente Nadal– supone un impulso enorme para la organización de la Copa Davis, después de ver como estrellas de la talla de Djokovic, Shapovalov, Carreño o el propio Rafa se bajaban de la disputa de una competición que comienza sólo dos días después de la finalización del US Open.

Alcaraz, duda contra Serbia

En lo deportivo, permanece la duda de si Sergi Bruguera contará con Alcaraz desde la primera eliminatoria, ya que el murciano llega desde el otro lado del planeta y con sólo un día para entrenar y ponerse a disposición de España. El propio capitán dejaba la respuesta en el aire en la rueda de prensa de presentación de los equipos. “De momento no puedo confirmar nada, primero tengo que ver cómo está y hablar con alguien. Sus números ya lo dicen todo, que sea el número uno más joven de la historia dice ya suficientes cosas sobre cuál es su nivel. El martes por la mañana llegará y ahí veremos cómo se encuentra, eso es lo más importante, aunque todo dependerá de su sensación personal”, contó, a la espera de la llegada de Carlos, el ‘salvador’ de la Copa Davis de Piqué en Valencia.