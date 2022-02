El Barcelona visita al Valencia para enfrentarse al cuadro che en Mestalla en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Santander. El cuadro azulgrana tiene que jugársela en un campo siempre complicado y necesitan la victoria para recuperar esa cuarta plaza que da acceso a la próxima edición de la Champions League. Por su parte, los de José Bordalás necesitan el triunfo para ver si pueden pelear por un puesto de Europa League de aquí a final de temporada. En OKDIARIO te contamos el resultado, los goles y el minuto a minuto en directo y en vivo online de todo lo que ocurra en el Valencia – Barcelona.

Valencia – Barcelona, en directo

Minuto 38

¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE AUBAMEYANG! Otra vez el gabonés. Ahora fue Gavi el que rompió a la defensa del Valencia antes de poner un balón al segundo palo donde el delantero culé empujó el cuero al fondo de la red. Estaba muy justito el ex del Arsenal y la jugada se tuvo que mirar exhaustivamente con el punto de fuga para ver si había fuera de juego o no. Finalmente la tecnología dice que no y el tanto sube al electrónico.

Minuto 35

¡Tarjeta amarilla para Jordi Alba! El ex del Valencia llegó muy tarde y le pegó una patada a Carlos Soler en el muslo. El lateral izquierdo del Barça ve la quinta cartulina y no estará la próxima semana ante el Athletic. Ahí Xavi ya habrá recuperado a Piqué y Dani Alves.

Minuto 34

Dos tiros entre los tres palos y dos goles. Parece que el mal del Barça con la falta de gol empieza a evaporarse. Están encarrilando los de Xavi la victoria, pero viendo la temporada de este equipo no se puede dar nada por seguro. Quedan mucho partido por delante y la emoción está asegurada, así que no se vayan.

Minuto 32

¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE FRENKIE DE JONG! Vaya jugadón colectivo que montó el Barça antes de que Dembélé le diese el pase de la muerte al centrocampista holandés. Sacó de banda Dest hacia Gavi, el canterano se la devolvió al lateral, que buscó a Busquets y éste a Jordi Alba. El lateral izquierdo del Barça pone un balón perfecto por encima de la defensa local y Ousmane aparece para asistir a De Jong y poner el 0-2 en el electrónico.

Minuto 30

Otra falta de Ilaix Moriba sobre Gavi y el futbolista del Barcelona se queda sobre el césped doliéndose de un golpe en la cabeza. Unos segundos de descanso y puede continuar sin problema. Recordemos que ante el Nápoles acabó con un chichón bastante notable tras sufrir un choque con su paisano Fabián Ruiz.

Minuto 28

Ferran Torres se lleva la pitada de sus ex aficionados hasta cuando simplemente salta a pelear un balón aéreo.

Minuto 26

¡GOOOL ANULADO AL VALENCIA! Gayá puso un centro muy cerrado que Ter Stegen se comió y se lo metió en propia meta. Para fortuna del germano el lateral izquierdo del conjunto de Bordalás estaba en posición antirreglamentaria y Del Cerro Grande invalidó el tanto che.

Minuto 24

Está el Barcelona disfrutando más de la posesión del balón, aunque hasta el gol sólo habían disfrutado de una ocasión clara. El Valencia, por su parte, aguanta menos la bola e intentan tirar algún contragolpe con el que poder dañar o meter en apuros a Ter Stegen.

Minuto 22

¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE AUBAMEYANG! Esta vez no falló el ex del Arsenal. El gabonés aprovechó la defensa adelantada del Valencia para tirar un desmarque aprovechando su punto fuerte, la velocidad. Araujo lo vio y se la puso. El atacante culé la controló y avanzó hasta clavar el balón en la escuadra de la portería de Mamardashvili antes de que le alcanzase Alderete.

Minuto 19

¡UYYYY! A punto estuvo el Barça de abrir la lata. Pase con el exterior de Gavi hacia Ferran Torres, que puso un centro fuerte y raso al segundo palo. Aubameyang se lanzó y se estiró con todas sus fuerzas pero no llegó a golpear el cuero y hacer el primero del Barça.

Minuto 18

Falta de Ilaix Moriba sobre Gavi. Bonito enfrentamiento este. Si el primero de ellos hubiera renovado por el Barça, posiblemente hoy todavía no se habría descubierto a nivel nacional lo bueno que es el centrocampista andaluz que está brillando en el Barça y en la selección española.

Minuto 15

Centro de Sergiño Dest desde el costado izquierdo y Aubameyang, al intentar rematar, le da con la mano al balón y el colegiado pita rápidamente la falta.

Minuto 12

Otra vez muy bien Ilaix Moriba para cortar un pase al hueco al que corría Ferran Torres. Cada vez que toca el cuero el extremo del Barça se lleva una tremenda pitada por parte de los aficionados che.

Minuto 9

Muy buena presión del Valencia, que está complicando en exceso que el Barça pueda desplegar un fútbol fluido. Bastante alta la intensidad del encuentro en estos primeros minutos de partido.

Minuto 6

¡Reclama un penalti Gonçalo Guedes! El futbolista portugués dice que fue arrollado por Ronald Araujo y pedía que la acción se revisase en el VAR, pero tras unos segundos de pausa el juego se reanudó. No hubo nada para Del Cerro Grande.

Minuto 5

Montó el Valencia lo que parecía una buena contra, pero no la hicieron tan rápida y el Barça pudo replegarse bien. Bryan Gil no pudo superar a Dest y el balón acabó en saque de puerta a favor del equipo visitante.

Minuto 3

Intentó un pase Ferran Torres para dejar solo a Gavi, pero apareció muy bien Ilaix Moriba por la zona para cortar lo que podía ser una ocasión muy buena y clara para el combinado que dirige Xavi Hernández.

Minuto 2

Primer balón que toca Ferran Torres y se lleva la pitada de Mestalla. La afición continúa sin comprender los motivos para querer salir de la ciudad del Turia y no se lo perdonan.

Minuto 1

Primera llegada del Valencia. Pase de Gayá a Bryan Gil, que centra desde la línea de fondo y el cuero se estrella en el lateral de la red de la portería de Ter Stegen. Llegó muy forzado el extremo formado en las categorías inferiores del Sevilla.

Comienza el partido

¡¡Rueda el balón ya en Mestalla!! Hugo Duro fue el encargado de poner en juego la pelota y el Valencia disfruta de la primera posesión del partido entre el Valencia y el Barcelona.

A punto de arrancar el Valencia-Barcelona

Los futbolistas ya están saltando al terreno de juego y harán el saludo protocolario antes de que se produzca el sorteo del saque inicial. Esto comienza en nada. ¡¡Vamos!!

Últimos ajustes

Los futbolistas ya han terminado de calentar sobre el césped de Mestalla y enfilan el túnel de vestuarios. Allí recibirán las últimas indicaciones de sus entrenadores y harán la arenga final antes de terminar de vestirse y regresar al rectángulo de juego para darlo todo e ir a por la victoria de su equipo.

Ilaix Moriba

Otro de los grandes nombres de la tarde es el de Ilaix Moriba. El centrocampista llegó en el mercado invernal al Valencia después de no tener oportunidades prácticamente en el RB Leipzig. El futbolista podía haber sido importante en este Barça, pero no quiso renovar acoplándose a las necesidades económicas de los culés, pidiendo más de lo que le podían pagar y salió de la Ciudad Condal el pasado verano. Tras una primera mitad de temporada prácticamente sin minutos, ahora los busca en el Valencia.

Al acecho de Gayá

La dirección deportiva del Barça tendrá su mirada puesta en José Luis Gayá. La entidad azulgrana quiere reforzar el lateral izquierdo de cara al próximo curso y encontrar al sucesor de Jordi Alba y el futbolista del Valencia es el objetivo prioritario para esa posición, por lo que tendrá que pasar hoy un examen ante los culés. Además, Grimaldo, Tagliafico o Angeliño son otros de los nombres que suenan para llegar a Can Barça.

La tarde de Aubameyang

Aubameyang vuelve a ser titular en el Barça. Se estrenó de inicio frente al Nápoles, pero no tuvo su mejor tarde en el choque de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. Ahora le llega una nueva oportunidad al delantero gabonés, que quiere hacer su primer gol con la camiseta azulgrana y comenzar a ganarse ya al público. Además, está la tarea pendiente citada anteriormente respecto al gol.

Xavi pide cambios

El entrenador del Barcelona pidió hace unos días cambios en el fútbol. Xavi Hernández quiere evitar las pérdidas de tiempo y reclama que se reduzca el tiempo de los partidos y que cada vez que haya una interrupción se detenga el cronómetro. Todos lo detalles los puedes leer pinchando aquí. Ahora falta ver cómo reaccionará el técnico culé el estilo de Bordalás, que siempre se ha caracterizado por esas pérdidas de tiempo que tanto molestan a Xavi.

Media hora

Ya sólo queda media hora para que arranque este clásico del fútbol español. Valencia y Barcelona se la juegan en Mestalla. La lucha por Europa está en el aire. Los locales, para poder llegar a final de temporada con opciones de pelear por la Europa League y los culés porque necesitan recuperar esa cuarta plaza que le ‘robó’ el Atlético de Madrid tras imponerse por 0-3 a Osasuna en la tarde del sábado.

Pedri, suplente

Uno de los hombres que más en forma está en el Barcelona es Pedri, pero será suplente ante el Valencia en Mestalla. Xavi ha aprendido que hay que darle descanso al futbolista canario para evitar esas lesiones que le han mantenido lejos de los terrenos de juego durante los primeros meses del campeonato. La magia del ex de la Unión Deportiva Las Palmas la han notado desde su regreso, pero hoy tendrá que esperar desde el banquillo su oportunidad.

Falta de gol

El Barcelona continúa con esa falta de contundencia en ataque de la que tanto se quejaba Ronald Koeman. Esto no ha cambiado con Xavi Hernández y la ausencia de Leo Messi cada vez es más patente. Pasan los meses y los azulgranas continúan sin asimilar o sin aceptar la marcha del delantero argentino. Ahora Ferran Torres, Adama, Aubameyang, Luuk de Jong y compañía son los responsables de hacer los goles que no llegan para el Barça.

La convocatoria culé

Xavi Hernández hizo ayer pública la convocatoria del cuadro azulgrana para viajar a la ciudad del Turia. En la lista del Barça falta gente como Gerard Piqué o Dani Alves, que tienen que cumplir sanción. La gran novedad era el regreso de Ronald Araujo, que se lesionó frente al Espanyol y que no estuvo ante el Nápoles. Habrá que ver si el delantero uruguayo no recae y podrá estar el próximo jueves en el duelo de vuelta contra los italianos.

El Valencia, con lo esperado

También conocemos ya el once inicial del cuadro local, que sale prácticamente con lo que esperaba todo el mundo. José Bordalás no sorprende con nada y tratará de dar la sorpresa de vencer al Barcelona con sus hombres de confianza. La alineación del Valencia es la siguiente: Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayá; Soler, Ilaix Moriba, Guillamón, Bryan Gil; Gonçalo Guedes, Hugo Duro.

Dembélé es titular

Xavi Hernández ya ha hecho oficial la alineación del Barça para saltar al terreno de juego de Mestalla para enfrentarse al Valencia. Hay varias novedades en el once azulgrana, como la presencia de Araujo o de Ousmane Dembélé, que sienta a Adama Traoré. El equipo con el que los culés salen de inicio es el siguiente: Ter Stegen; Dest, Araujo, Eric García, Alba; Busquets, Gavi, De Jong; Aubameyang, Dembélé y Ferran.

Europa, en juego

Europa pasa por Mestalla. En primer lugar, los locales están en tierra de nadie en la clasificación de la Liga Santander, estando casi a la misma distancia del descenso que de los puestos de Europa League. Es por ello que los de Bordalás buscan la victoria para poderse enganchar a la pelea de la zona alta de la tabla. Por otro lado, el Barça ha visto como el Atlético de Madrid y el Villarreal le han adelantado, por lo que tienen que ganar sí o sí para poder recuperar la cuarta plaza en la tabla.

Sin Dani Alves

El lateral derecho brasileño del Barça tiene que cumplir su último partido de sanción de los dos que le cayeron cuando cometió una entrada muy dura sobre Carrasco hace unas semanas ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Ahora Xavi tiene que arreglárselas sin él y tiene que escoger entre Mingueza, que ya fue titular frente al Nápoles pero sigue con falta de ritmo, o Sergiño Dest, con el que el técnico azulgrana parece que no cuenta aunque tendrá que tenerlo en la plantilla hasta final de temporada.

Un clásico del fútbol español

Valencia y Barcelona protagonizarán un auténtico partidazo en Mestalla. El enfrentamiento entre estos dos equipos es un clásico de la Liga Santander y estoy seguro de que veremos de todo. Los goles, las polémicas y la tensión suelen ser habituales en los choques que en los que se miden los azulgranas y los de la ciudad del Turia. Además, habrá dos estilos de fútbol totalmente diferentes: ese de toque que tanto le gusta a Xavi Hernández y el de defender bien y con un ritmo muy trabado que suele caracterizar a los equipos de José Bordalás.