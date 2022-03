El Valencia recibe en Mestalla al Athletic Club para enfrentarse en el choque correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Ambos conjuntos se ven las caras tras toda la polémica que envolvió el encuentro de ida en San Mamés, que acabó 1-1 y deja la eliminatoria totalmente abierta. Dos históricos del fútbol español tendrán por delante, si no hay prórroga, 90 minutos para encarnizar una brava pelea por un puesto en la final del torneo.

El choque de ida, disputado hace algo menos de un mes en San Mamés concluyó con un 1-1 al que no le faltó polémica. Raúl García adelantó al conjunto que aquel día era local, pero los valencianistas se quejaron posteriormente que la falta de la que nació el tanto no era. Posteriormente empató el partido Hugo Duro, que también reclamó un penalti que el colegiado no señaló y que en el bando de los de Bordalás veían claro. Además, Maxi Gómez fue expulsado y no podrá estar en este partido.

El camino para el Valencia ha sido más sencillo que el del Athletic, sin duda. En su primer partido golearon al Utrillas y posteriormente también se cargaron a otro modesto como el Arenteiro. Cartagena y Atlético Baleares fueron a los siguientes que eliminó antes de que el Cádiz fuese su primer rival de la máxima categoría del fútbol español. Los de Bordalás ganaron 2-1 y el sorteo les deparó que se viesen las caras con el Athletic.

El combinado vasco comenzó más tarde su participación en la Copa del Rey porque tenía que disputar la Supercopa de España, que perdió en la final ante el Real Madrid. El Mancha Real fue la primera víctima del combinado que dirige Marcelino García Toral. En octavos de final se cruzaron con el Barcelona, al que ganaron y en cuartos esta vez salieron victoriosos ante el actual líder de la Liga Santander. Ahora se la juegan a domicilio, en Mestalla, y tienen la obsesión de volver a salir campeones después de perder las finales de las últimas dos ediciones.

Horario del partido de Copa del Rey

El Valencia se enfrenta al Athletic Club en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey a partir de las 21:30 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿Dónde se juega el Valencia – Athletic Club?

El estadio de Mestalla acoge este miércoles 2 de marzo a las 21:30 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Valencia y el Athletic Club.

¿Dónde ver por televisión y online el partido?

El Valencia – Athletic Club se podrá ver en televisión a través del canal de Telecinco y también en Dazn. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración online en directo del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con el minuto a minuto, resultado y goles del Valencia – Athletic Club desde una hora antes del arranque del mismo.

¿Quién arbitra el Valencia – Athletic Club?

El colegiado designado para el partido de Mestalla de este miércoles entre Valencia y Athletic Club es Jesús Gil Manzano. En el VAR estará Xavier Estrada Fernández.