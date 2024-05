Usyk hace añicos a Tyson Fury y se convierte en campeón indiscutido del peso pesado

Oleksandr Usyk es el nuevo rey del boxeo y de la categoría del peso pesado. El ucraniano consiguió unificar por primera vez en un cuarto de siglo –desde los tiempos de Lenox Lewis– todos los cinturones de campeón de la división tras su victoria por decisión dividida ante Tyson Fury.

El británico partía como favorito, pero fue reventado por la intensidad de su rival hasta tal punto que incluso los árbitros le echaron un cable para que no besase la lona en el noveno asalto. Tyson Fury, de todas formas, no quedó nada contento con el criterio de los jueces y pidió una revancha que se le concederá este año.

HOW did Tyson Fury survive this from Oleksandr Usyk 🤯 pic.twitter.com/49IbID0yNl

Usyk, a sus 37 años, mejora su tarjeta profesional hasta las 22 victorias sin conocer ninguna derrota, mientras que Fury tiene a partir de ahora su primer borrón en su carrera en una trayectoria con 34 victorias, 1 empate y 1 derrota. El ucraniano se llevó el combate por decisión dividida de los jueces (115-112 Usyk, 114-113 Fury, 114-113 Usyk) en una velada celebrada en el Boulevard Hall de Riad ante la atenta mirada de VIPs como Cristiano Ronaldo o Neymar.

CR7 to Neymar: “How are you, everything is fine? What about injury?”

Neymar: “I’m fine, Oh, your son is with you”

CR7: “Tomorrow he has school. I told him you will come to watch boxing with me, but remember that tomorrow you will wake up early”

pic.twitter.com/eBrwkvFzd7

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 19, 2024