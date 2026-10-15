El Union Saint-Gilloise le niega a la Real Sociedad in extremis su primera victoria europea

El Union Saint-Gilloise le negó a la Real Sociedad este jueves su primera victoria en la Europa League. Beñat Turrientes adelantó a los suyos al comienzo de la segunda parte y cuando parecía que su gol iba a dar los tres puntos al cuadro txuri-urdin, que se libró de un mejor arranque de su rival, se le terminaron escapando dos en Bélgica (1-1). Los de Pellegrino Matarazzo venían de perder contra el Bournemouth en casa en la primera jornada.

Turrientes no fue titular, pero entró al campo tras el descanso en lugar de Yángel Herrera y en el 47′ marcó el único gol de la Real, uno que estaba cerca de significar un triunfo vital para los donostiarras.