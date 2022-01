Xavi Hernández ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic, en San Mamés. El caso Dembélé centró las preguntas de la comparecencia del técnico y éste fue muy claro con la situación: o renueva o el club le buscará una salida. Repitió este mensaje constantemente.

Athletic

«El partido de principio de temporada nos sirve de referencia. Tiene uno de los mejores entrenadores de los últimos años. Un rival muy intenso, muy agresivo. Exigen mucho, sobre todo en su casa. Salen muy bien a la contra. Puede ser una de las mejores hornadas del Athletic de los últimos años. Trabajan muy bien. A partido único, lo hace muy atractivo. Llegar lejos en esta competición nos hace ilusión».

Caso Dembélé

«Lo que puedo decir es que estamos en una situación compleja. Si no renueva, el club ha decidido que tomará una decisión. Hemos esperado mucho, llevamos cinco meses en conversaciones con él. O renueva o se busca una solución. Decidiremos mañana si juega o no. He sido muy honesto con él, no es una situación fácil. Todo o nada. Nos sabe mal, pero lo que prima son los intereses del club».

Posición del Barça con Dembélé

«O renueva o se le busca una salida. No se contempla que se quede en la grada. He sido muy claro con Ousmane. La situación no se entiende, él quiere quedarse, pero no se da el paso. No nos queda otra y es una pena. Sabe cuál es el proyecto, más confianza no se le puede dar. Él tiene la sartén por el mango».

Si Dembélé no renueva, ¿jugará?

«Esa no es una situación que se contemple. O renueva o se va. O una cosa o la otra. La que me has dicho, no se contempla».

Críticas a Busquets en redes sociales

«Porque no hay resultados. Cuando no hay resultados, nos critican, a mí también. Para mí es un jugador imprescindible dentro y fuera del campo. Él sabe que cometió un error. Debemos mejorar todos para que rinda lo mejor posible, pero para mí es un jugador incuestionable. Es una pieza imprescindible en el engranaje y más con el estilo que queremos jugar. Si el bloque está junto, es el mejor jugador del mundo en su posición».

Busquets

«Injusticias hay muchas. Es normal, estamos en el Barça. Es un tema de rendimiento, el mío como entrenador, el de Busquets como capitán… Es la presión que tenemos que soportar por estar en el Barça. Hubo un debate en 2010 en la selección de que Busquets no debía jugar y luego fuimos campeones del mundo. Toca apretar los dientes y trabajar. No conozco otro camino que trabajar».

Dembélé dice una cosa y su agente otra

«Yo también me pregunto por qué me dice que quiere renovar y no lo hace. No quiero faltar el respeto a nadie. El mensaje es claro. O renueva o a buscar una solución de salida».

La polivalencia de Ansu

«Dependerá de los jugadores que tengamos disponibles. Se puede adaptar al extremo o de delantero centro. Veremos cómo está él físicamente, porque tenemos que dosificarle para no perderle más. Tiene estrella, gol, es capaz de marcar diferencias en cada partido. Es un privilegio tenerle ya, casi, al 100%».

¿Jugará Dembélé contra el Athletic?

«Mañana decidiremos. Hay también un test de antígenos primero. Mañana el club decidirá».

¿Por qué no renueva?

«Él me dice que quiere continuar. Es una pregunta para él. Yo ya he sido muy claro, no puedo ser más conciso. O renueva o se le busca una salida, no hay más. Hay que decidir como club».

¿Los jugadores juegan donde quieren?

«Depende del año que sea. Depende de la situación contractual. Este caso es muy complejo y hemos llegado a un momento en que debemos decidir. El jugador debería pensar un poco en el club. No me ha decepcionado. Es la última pregunta sobre Dembélé».

¿Te ha decepcionado Dembélé?

«No. Y es la última sobre Dembélé»

Regreso de la selección a Cataluña

«Me parece muy bien. Normalidad. Yo jugué dos veces en Montjuic».

Delanteros disponibles

«Memphis tiene unas pequeñas molestias, se ha resentido un poco, pero no es nada importante, mañana decidiremos. Puede jugar Ansu, Jutglà, Ferran Torres….».

Ferran Torres

«Le ha ido muy bien. Quizá le faltó ritmo de competición. Esta semana ha sido muy positiva, está recuperado al 100% de su lesión y mañana será importante».

Opciones para el centro del campo

«Cada partido es diferente y habrá que hacer rotaciones. Tenemos muchos mediocampistas de nivel y es un lujo para mí. Poder decidir. Para elegir el once inicial no es solo el rendimiento del último partido. Es muy positivo tener tantas opciones».

Optimismo

«Yo siempre soy optimista y si vamos recuperando a gente lesionada y con el Covid, soy más positivo. Hay que mejorar cosas, pero sobre todo en el resultado. Tenemos que ser más efectivos. Las sensaciones son muy buenas y veo una mejora diaria».

San Mamés

«Tengo los mejores recuerdos de ese campo. Me han tratado muy bien. Tengo una fantástica relación con el club y con muchos jugadores de ese club. Tengo admiración por ese club, creo que hacen las cosas muy bien y tienen las cosas muy claras. Se vive un ambiente fenomenal siempre allí».

Araujo

«Su renovación es prioritaria. Para mí es una pieza muy importante. Es un defensa extraordinario y tiene un carácter ganador. Tienen que llegar a un acuerdo rápidamente porque es un jugador de presente y de futuro. Se agradece tener futbolistas así. Ronald es un tío que suma muchísimo».

Ansu y Pedri

«Cada caso es diferente. Ansu lleva más tiempo sin jugar que Pedri, que está al cien por cien. Es fundamental para nosotros recuperarlos. Son piezas fundamentales para nosotros».

Braithwaite

«Está muy bien. Veremos si entra en la lista para mañana. Ha recortado plazos de recuperación. Es un jugador que puede tener minutos y nos puede ayudar mucho».

Normas en el vestuario

«Ya hablamos mucho en su momento. Respeto, trabajo, solidaridad. Hay una normativa de convivencia que le he pasado a los jugadores. Creo que por ahí vamos bien. En el tema valores, no hay problema. Se puede ganar empatar o perder, pero en valores, el equipo se deja la piel».

Responsabilidad de los delanteros

«La toma de decisión es clave, hay que ser responsable arriba para que no nos generen contraataques. Hay que saber cuándo debemos atacar, cuando toca dominar o tener más pausa. De tres cuartos para atrás estamos obligados a estar más seguros con el balón».

Dani Alves

«Será un tema de rendimiento. Dani está rindiendo muy bien. Después de perder contra el Madrid se ve todo negro, pero Dani es un jugador importantísimo. Lo será hasta final de temporada y después decidiremos».

¿Hay jugadores que piensan en el Mundial?

«Todavía queda casi un año para el Mundial, el futbolista todavía no piensa en el Mundial. Los jugadores están en el día y no tengo ninguna queja de nadie».