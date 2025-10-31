La última de la FIA: culpa a Lawson del amago de atropello a dos de sus comisarios en México

Después de rozarse la tragedia en la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 nadie quiere asumir las culpas del amago de atropello que se produjo en las primeras vueltas cuando Liam Lawson estuvo a punto de llevarse por delante a dos comisarios en medio de la pista. De hecho, la representación de la FIA en el país mexicano y Norteamérica ha acusado al propio piloto como culpable de lo ocurrido.

Por suerte, unas milésimas de segundo evitaron que los dos comisarios no fueran arrollados por el neozelandés, que expresó abiertamente por la radio que «podría haberlos matado». Lawson, conocido por sus polémicas con otros pilotos al causar incidentes con Fernando Alonso y Carlos Sainz entre otros, tiene defensa en este caso, y es que la FIA no detectó su presencia en el asfalto al salir del pit lane.

De ahí que se produjera esa situación en la que el de Racing Bulls estuvo muy cerca de atropellar a los dos comisarios que andaban limpiando restos de fibra de carbono desprendida de su monoplaza en la colisión de la salida de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En su texto explicativo, la FIA acusa a Lawson de «cambiar la trazada» durante la doble bandera amarilla.

Su choque con Sainz en la salida dejó «varias piezas del monoplaza esparcidas por la pista, por lo que requería la intervención de los comisarios de pista para su retirada y así garantizar la seguridad del resto de los pilotos». De eso nadie duda, pero lo que jamás puede ocurrir es que esos dos trabajadores no sean alertados a tiempo de que hay un coche encaminado hacia esa misma zona.

¡MADRE MÍA! ¡ESTO HA DADO MUCHÍSIMO MIEDO! 😳😳😳 Lawson tuvo que esquivar in extremis a dos comisarios que había en pista #MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/ODl4H2OW5b — DAZN España (@DAZN_ES) October 27, 2025

La FIA echa la culpa a Lawson

«Se encuentra con el panel 3 mostrando doble bandera amarilla, el equipo notifica al piloto por radio, así como también el puesto de comisarios ondeando una doble bandera amarilla física, indicando la presencia de peligro y personal trabajando en el circuito», añade el comunicado de la FIA en México, que matiza a lo que obliga la norma en esa situación: «Reducir la velocidad significativamente para que esté preparado para cambiar de dirección o detenerse si existe un peligro que bloquea total o parcialmente la pista y/o comisarios trabajando en la pista o junto a ella».

Racing Bulls avisó a Lawson de lo que se podía encontrar, aunque la FIA asegura que «mantiene el giro del volante de su coche al hacer la primera curva, sin modificar su trayectoria, pese a que los comisarios se encontraban cruzando la pista para retornar a su puesto».