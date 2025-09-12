Turquía y Alemania jugarán la final del Eurobasket

Ya se conoce la final del Eurobasket 2025: Turquía y Alemania se batirán este domingo en Riga (Letonia) a las 20:00 horas por el oro europeo, un clásico del viejo continente que decidirá el heredero del título de España en 2022. Las dos selecciones más en forma del torneo y con sus líderes más enchufados llegan al partido por la gloria tras vencer los alemanes a Finlandia en la primera semifinal (98-86) y los turcos a la Grecia de Giannis Antetokounmpo de paliza en la segunda (68-94).

Ambas fueron líderes de sus grupos, A (Riga) y B (Tampere), tras acabar invictas y han superado tres exigentes eliminatorias para plantarse en la gran final del Eurobasket. Por un lado, Turquía se cargó a Suecia en octavos (85-76), a Polonia en cuartos (91-77) y ahora a Grecia y, por otro, Alemania echó a Portugal (85-58), Eslovenia (99-91) y Finlandia.

Las jóvenes estrellas NBA de cada bando, Alperen Sengun (23 años) en el turco y Franz Wagner (24) en el germano, han liderado a sus selecciones hacia una final que promete ser apasionante al reunir tanto talento e historia. Turquía alcanza la segunda final de un Eurobasket de su historia después de la plata conseguida en 2001, mientras que Alemania vigente campeona del mundo en 2023 y bronce europeo en 2022, llega a un duelo con el título en juego tras 20 años.

Alemania fue la primera de la tarde de este viernes en meterse en la final tras imponerse sin excesivos problemas a la Finlandia de Lauri Markkanen en un choque donde los de Álex Mumbrú tuvieron seis o más puntos de renta favorable desde el arranque del segundo cuarto y en el que cinco de sus jugadores acabaron por encima de la decena de valoración, en el caso de Denis Schroder, MVP del Mundial 2023, yéndose hasta los 29 dígitos tras anotar 26 puntos y repartir 12 asistencias.

Turquía, que dominó en todo momento a Grecia, compró el segundo billete hacia la final del domingo. Esta vez bajo la batuta de Ercan Osmani (28 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias), pero igualmente con buena actuación de Sengun, los de Ergin Ataman lograron detener en buena medida a Antetokounmpo en la mejor actuación de Kostas Sloukas (15-3-4).

Turquía-Alemania y la pelea por el bronce del Eurobasket

Y ojo que igual de emocionante será el partido de las 16:00, una disputa por el bronce con la hazaña aún por terminar de Markkanen y su Finlandia. ¿Será capaz el de los Utah Jazz de echarse su país a la espalda una vez más y brindarle un bronce que sería histórico tras su espectacular torneo? En cualquier caso, los finlandeses quieren colgarse el primer metal de su trayectoria en los Eurobasket. En el caso de Grecia, agarraría la sexta medalla europea si vence.