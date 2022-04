Terrible susto el vivido este sábado en el GP de Las Américas. El piloto español de Moto 3, Alberto Surra, sufrió un grave accidente en la sesión de libres que estuvo a punto de acabar en tragedia. Por fortuna, el joven reaccionó tras el impacto contra las protecciones: está consciente y será trasladado a un hospital.

Todo ocurrió durante la sesión de clasificación de Moto3 en el GP de Las América. Ahí, Alberto Surra encaró la recta principal del circuito de Austin y su moto tocó con la de Iván Ortolá. Esto le hizo perder el control de su Moto3 que se fue hasta la protección e incluso llegó a pasarle por encima. Por fortuna, esta grave caída no se saldó con graves consecuencias para el joven piloto español.

FIM MotoGP Stewards 📋

The incident on the back straight involving @IvanOrtola48 and Alberto Surra, which saw Surra crash to, is currently under investigation #Moto3 | #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/iT0v1JatN5

