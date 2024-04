La tremenda rajada de Guardiola contra Laporta y su modelo de gobernanza en el Barça

Son momentos en los que el rumbo que está tomando el Barcelona está en entredicho. La gestión institucional, económica y deportiva de Joan Laporta y su Junta Directiva está en el punto de mira y no son pocas las voces que mantienen esa presión sobre ellos. El último en hacerlo ha sido Guardiola, no Pep, sino Jaume Guardiola, el que fuera ex presidente de la Comisión Económica del club y que actualmente preside el Cercle d’Economia, que ha puesto en duda el modelo de gobernanza actual de Laporta al frente del Barça.

Según Guardiola, el Barça debería mejorar notablemente el modelo de negocio que está operativo en estos momentos en el club, ya que según él no está funcionando y debería ser más cercano a cualquier otro modelo empresarial que se preste, dando a entender que el club no funciona así en esto momentos.

Guardiola cree que es importante que el Barça «mejore su modelo de gobernanza» y que a corto-medio a fin de acercarse en todo lo posible «al modelo empresarial». Así lo ha afirmado en SER Catalunya, donde ha afirmado también que la posibilidad de que entren «posibles inversores podría ayudar» a que esto cambiara y diera un impulso a nivel estructural, que dotaran de mayor seriedad a la gobernanza de la entidad.

«Se abren muchos capítulos, como la llegada de posibles inversores que pueden ayudar un poco, pero lo que debe mejorar el Barça es su gobernanza», insiste el ex presidente de la Comisión Económica del Barça, que defiende que «un club con este nivel de presupuesto debe tener un modelo de gobernanza un poco más parecido a los que hay en el mundo empresarial».

Para Jaume Guardiola la posibilidad de que entren inversores externos beneficiaria al Barça en estos momentos, que necesita mejorar en la gobernanza que impera actualmente de la mano de Joan Laporta: «La existencia de inversores privados y su implicación puede ayudar a tener ese nivel de gobernanza». Destaca también el economista que a este punto también se puede llegar por otra vía, aunque conlleva normas que no de fácil cumplimiento en el Barça: «También sin inversores privados, aunque estableciendo autocontrol y una capacidad para imponer normas y después cumplirlas».

«Esto hacerlo en momentos de tensión económica es complejo», resaltaba por otro lado Guardiola, que entiende que en la actual tesitura de la entidad, donde los ingresos son limitados y aún persiguen adaptar su situación con su escaso margen salarial, entre otros aspectos, y sentenciaba: «Se deben hacer cuando las cosas van bien, pero en momentos de euforia no lo haces».

Cabe recordar que Jaume Guardiola llegó al Barcelona en abril de 2021, justo tras ganar las elecciones Joan Laporta y tras dejar su cargo como consejero delegado del Banco Sabadell, ocupando el puesto de presidente de la Comisión Económica blaugrana. Pero la de Guardiola fue una de tantas salidas que se han ido sucediendo en estos años en los puestos de poder del Barcelona, saliendo en octubre de 2022. Su tiempo dentro del club le ha permitido hablar con propiedad y dar su opinión en cuanto a los cambios que beneficiarían a la entidad, pese a que no gusten a Laporta.