La tremenda rajada de Alguacil: «Si deja al equipo con uno menos tiene que acabar en el hospital…»

La Real Sociedad cayó este miércoles en el Parque de los Príncipes por 2-0 ante un PSG en un partido donde el resultado podría haber sido completamente distinto. La primera parte fue monopolizada por los vascos, pero el gol de Mbappé en la segunda mitad desde el córner podría haberse evitado si Traoré hubiera estado dentro del terreno de juego. Tras el encuentro, Imanol Alguacil le lanzó una dura advertencia al jugador africano por salirse del terreno de juego antes de esa fatídica jugada.

Y es que Hamari Traoré, antes del córner que acabó con el primer gol del PSG, pidió asistencia médica y tuvo que salir del terreno de juego, algo que no gustó al entrenador de la Real Sociedad ya que era el encargado de cubrir a Mbappé en los balones parados. Por ello, Kubo tuvo que encargarse de cubrir al francés, pero en un despiste acabó con el primer gol del encuentro. Imanol estalló al finalizar el encuentro. «Yo no me lo explico. Que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un córner en contra no acabe en el hospital. No lo entiendo», comenzaba.

«Si un jugador deja al equipo con uno menos es porque tiene que ir al hospital. Yo lo tengo muy claro. Partimos de ahí. Ese mismo jugador se ha ido del partido y a la vez el equipo se ha ido del partido. hasta entonces la real ha sido un gran rival, hasta el propio Luis Enrique me lo ha dicho. Si queremos competir contra estos equipos y dar pasos no podemos regalar lo que hemos regalado», añadía Imanol visiblemente cabreado por la ausencia de Traoré en aquella jugada.

Fue después Kubo el que hizo autocrítica en los micrófonos de Movistar asumiendo el error de no haber cubierto bien a Mbappé en el gol que le dio a los franceses la ventaja en la eliminatoria: «El 1-0 es mi culpa. Pensaba que lo tenía marcado. El balón pienso que lo gana Igor (Zubeldia), salgo para la segunda jugada, pero rebota en la espalda de no sé quien y en ese momento Mbappé, como es rápido, me saca dos metros y marcar».

Alguacil arremete contra Traoré

Pero las críticas hacia su futbolista no quedaron ahí e Imanol Alguacil incidió en el grave error del lateral al salirse del terreno de juego: «No hay dudas, hasta entonces estaba siendo igualadísimo, de tú a tú. El propio Traoré se ha ido del partido. Creo que incluso lo podíamos haber pagado hasta más caro. Entre comillas hasta contento por solo haber encajado dos goles. Si hacemos el partido allí como en el primer tiempo aquí vamos a poner las cosas difíciles al PSG».

Y es que, además, el segundo gol del PSG, el de Barcola, también fue por la banda derecha, donde el propio Traoré no pudo pararle acabando la jugada en gol y con un 2-0 muy difícil de remontar dentro de tres semanas en el Reale Arena. No obstante, Luis Enrique no se fía de su rival: «Qué sufrimiento, no quiero ni pensar en San Sebastián dentro de quince días».