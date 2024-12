Topuria alza la voz y matiza su situación: «No dejaré el título vacante, todo está por decidir»

Alto, claro y directo. Ilia Topuria se ha pronunciado a través de sus redes sociales para matizar su futuro a corto y medio plazo. Su categoría, el rival, el cinturón de peso pluma… Muchas incógnitas sobrevuelan sobre su figura desde que defendiera exitosamente el título ante Holloway en Emiratos Árabes.

Podía resultar algo extraño que Topuria, que únicamente ha realizado una defensa, dejara vacante su cinturón de peso pluma. El propio Ilia expresó su intención de subir de categoría. El principal motivo de ello, además del reto deportivo, reside en el corte de peso, menos agresivo en peso ligero que pluma, que le obliga a bajar hasta los 65,8 kilos.

Un recorte de hasta 16 kilos desde que inicia el campamento, el último se extendió hasta los seis meses. «El recorte no es algo que se lleve a cabo deprisa y corriendo, sino que entrenamos la aclimatación del cuerpo con diferentes metodologías», explicó en OKDIARIO el doctor Aldo, preparador físico de Topuria.

Este jueves, ante el recorrido que tuvo su declaración sobre el cambio de categoría, Topuria ha matizado sus palabras. «No dejaré el título vacante. La decisión de ascender a la siguiente categoría es completamente mía. Aún no he tenido conversaciones con UFC, por lo que todo está por decidir. Dejen de celebrar porque no voy a ir a ningún lado. He conquistado mi división y haré lo mismo en la siguiente», ha declarado Topuria.

Jorge Climent, entrenador del hispanogeorgiano, ha dado más pistas sobre el futuro de Ilia. «Ya no quiere bajar de peso más veces. Y por eso quiere subir de categoría, porque él cree que su peso normal está en esa categoría. Al principio, Ilia peleaba en 135 libras y era joven. Y tu cuerpo va cambiando, cuando tienes 20 años, tienes un cuerpo. Cuando tienes 25, tienes otro. Y cuando tienes 30, tienes otro. Lo decidimos porque él quiere sentirse mejor. A veces veo a Ilia en 185 libras, y él necesita estar en 145. Hacemos un corte de peso muy grande», declaraba Jorge Climent.

El argentino, afincado en Alicante, también expone alternativas para la próxima pelea de Ilia. «Si se va a otra categoría, el cinturón quedará vacante. Creo que la mejor oportunidad es pelear con el número uno del ranking, pero si esa no es una opción… ¿Por qué no Poirier? Creo que Ilia está preparado para pelear con todos los que quieran pelear en mayo. Y lo que diga el destino, lo aceptamos, porque podemos ir con todos», detalló Climent en Submission Radio, medio australiano especializado en MMA y UFC.