Todos los detalles de la nueva raqueta de Rafa Nadal

La carrera deportiva de Rafael Nadal ha circulado, en su totalidad, unida a dos marcas deportivas que le han provisto del material que necesitaba para, junto a su talento, hacer historia en el mundo del tenis. Nike, con el textil y las zapatillas y Babolat, con la raqueta, son las multinacionales que acompañan también en la actualidad a uno de los mejores jugadores de la historia. Rafa está acostumbrado a utilizar raquetas con los modelos más vanguardistas y para 2023 no iba a ser menos.

El amarillo ha sido el denominador común en las raquetas de Rafa Nadal desde que en 2005 comenzara a contar con un modelo propio, la Babolat Aero Drive. Entonces, la marca francesa contaba con dos referentes del sector como el norteamericano Andy Roddick y el también español Carlos Moyá, curiosamente, actual entrenador de Rafael, pero con el joven de manacor visibilizaron rápido que su carrera, sin quitar un ápice de mérito a la de sus antecesores mencionados, iba a ser verdaderamente especial.

Nadal dejó de lado la entonces líder Babolat Pure Drive y comenzó a desarrollar modelo tras modelo de la Aero, hasta convertirla en la gran estrella de Babolat. Tanto es así, que casi dos décadas después, el mayor talento emergente del tenis, que también es número uno actual del ranking ATP, Carlos Alcaraz, también utiliza una Babolat Aero en sus torneos, aunque en su caso algo diferente a la de Nadal.

Rafa, como cabeza de cartel de Babolat, vuelve a estrenar raqueta en un 2023 en el que, pese a su veteranía, camino de los 37 años, se esperan grandes éxitos para él. La Babolat Pure Aero Origin ha cambiado sobre todo en su decoración, con un color en el que sigue destacando el amarillo, aunque incluyendo más tonos rosados, que ya habíamos visto en ediciones inmediatamente anteriores, así como un azul celeste para simular, en el marco, las conocidas franjas de la marca gala.

La innovación en el diseño convertirá la raqueta de Nadal, como siempre en distintos modelos y precios, siendo el tope de gama de 300 gramos sin encordar y un precio de 250 euros, en uno de los modelos más vendidos de todo el mercado. Su ‘look’ moderno, unido a las características únicas de un arma diferencial a la hora de lograr efectos, harán que aquellos que se lancen a su compra puedan imitar de la mejor manera posible los golpes de su gran ídolo.

Now that Rafa has been seen practising with his new racket, the heavier ‘Aero Origin’, here is a closer look

📸 TennisHub2022 IG pic.twitter.com/qhIAJaXGAv

