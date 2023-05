El asunto de Leo Messi y su relación con el Paris Saint-Germain es, sin duda, uno de los temas del momento y cada vez son más las personalidades del fútbol que entran a valorar esta cuestión y a ofrecer su opinión sobre la misma. El último ha sido un antiguo compañero suyo en la selección argentina, Carlos Tévez, que tiene claro la forma en la que hubiera actuado si a él le hubiese sucedido lo mismo que a su compatriota.

El Apache no comprende la sanción que el club parisino le impuso a uno de sus mayores activos ni que este se viera forzado a salir públicamente para pedir perdón por su viaje a Arabia Saudí. «Ya sea por el Mundial o por cualquier otra cosa, el PSG no puede tratar así a un jugador como él», comenzó criticando Tévez.

Para argumentar su defensa a Messi, el argentino recordó su época como futbolista, cuando el equipo de la capital francesa aún no se había convertido en el gigante que es a día de hoy a nivel europeo. «Jugué contra el PSG cuando estaba en el Manchester United y estaban en la mitad de la tabla. Podemos decir mil cosas, un club que no lo cuidó desde el primer momento que llegó, porque así ha sido», prosiguió.

«Si me dijeran, siendo campeón del mundo, que tenía que disculparme por viajar cuando estaba fuera, entonces viajaría a Rosario y me quedaría allí bebiendo. Ellos serían los que me tendrían que pedir disculpas, pero Messi pone al club por delante de todo. Me quito el sombrero ante él», concluyó en unas declaraciones a TyC Sports.

Por tanto, el ex jugador de Boca Juniors tiene bastante claro que el malo de esta película el PSG, puesto que está tratando a una leyenda del fútbol como a uno más. Cabe recordar que este tipo de sanciones no es nada atípico en este club ya que jugadores como Marco Verratti o Adrien Rabiot pasaron un largo período viendo a sus compañeros jugar desde la grada por encontrarse en negociaciones con otro equipo. El último de ellos estuvo un año en blanco antes de llegar a la Juventus de Turín.