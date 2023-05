La Juventus se libra en el último segundo y el Pizjuán decidirá

El Sevilla vivió en sus propias carnes la crueldad de este deporte. Lo que era una victoria segura, llegó la Juventus para igualar el partido en el descuento, en el último minuto. O mejor dicho, fuera de tiempo. Pero Daniel Siebert dio un último córner en el 97′ que no se debió botar para permitir al conjunto transalpino dar alas en una eliminatoria que el equipo hispalense podría haber cerrado en este primer envite.

Este primer partido de ida de las semifinales de la Europa League se disputaba entre dos equipos cuyos inicios en la temporada tenían ciertas similitudes. Dos plantillas llamadas a estar en lo más alto de la clasificación de su país, pero por un motivo u otro no cumplían los objetivos. A pesar de todo ello, la realidad es que ambos se jugaban el pase a la final de esta Europa League de Budapest. Los italianos tuvieron problemas con la Justicia italiana y los sevillanos problemas deportivos donde Mendilibar es el tercer inquilino del banquillo.

Lejos de todo esto, el partido comenzó sin un claro dominador. Típico de ida y vuelta. Ambos combinados buscan las ocasiones y se alternaban la posesión, pero sin éxito. La tuvo Ocampos de cabeza en el minuto 16, pero el portero polaco salvó al equipo transalpino. Fue a partir de ese momento cuando Vlahovic tuvo varias ocasiones, pero siguió muy errático. En la línea de su pobre temporada.

Poco después, Ocampos erró una clarísima ocasión frente a Szczęsny, pero puso el miedo en el cuerpo del Juventus Stadium y anticipando lo que vendría un minuto después. El argentino, en el 26′, a la contra y en una jugada trenzada con Óliver Torres cabalgó por la derecha y cuando vio el momento perfecto envió el balón para que el killer, En Nesyri, con su pierna diestra abriera el marcador dejando a la Juventus completamente helada.

El gol, en vez de hacer despertar a la Juventus, en su campo y frente a su gente, hizo que el Sevilla comenzara un monólogo digno de un equipo campeón. Básicamente lo que es, el rey de esta competición. No tuvieron la suerte necesaria, pero las ocasiones se contaban con las dos manos y podrían haber dejado la eliminatoria sellada. Por desgracia, los 22 jugadores se fueron al descanso y el resultado era de 0-1.

Mucha seguridad

Y es que el Sevilla, a la salida del descanso, demostró una gran seguridad defensiva pese a que Allegri agitara la coctelera con varios cambios. La entrada de Chiesa le dio alas a su equipo, pero no fue suficiente ante un equipo hispalense que estaba muy cómodo en el partido. Fue en la última media hora de partido cuando salió a relucir el espíritu de Mendilibar, aunque a la postre quedara en vano.

El ADN del entrenador de Zaldibar quedó expuesto a la perfección en un Sevilla que no se dejaba amilanar ni ante su rival ni ante el escenario, que no era pequeño. Allegri agotó los cambios muy rápido, dando entrada incluso a Pogba, que es una sombra de lo que fue hace varios años. No obstante, fue protagonista del partido con la asistencia en el último segundo a Gatti.

El drama se acercaba poco a poco hacia el Sevilla, que veía como la Juventus acechaba y asediaba a su rival hasta que al final, en el minuto 97 y a la salida de un córner que no debió haberse sacado, anotaba el gol de la igualada dejando la eliminatoria a 90 minutos. El próximo jueves el Sánchez Pizjuán decidirá quién es el finalista, pero si los de Mendilibar mantienen el nivel mostrado en el día de hoy, no hay duda que estarán en la final de Budapest.