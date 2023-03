Terribles declaraciones de la hermana de Georgina «no tengo ni para fregar los platos»

Georgina Rodríguez se muestra muy ilusionada por el lanzamiento de la segunda temporada del reality Soy Georgina en Netflix de este próximo 24 de marzo. También, se está adaptando a su nueva vida en Arabía Saudí con Cristiano Ronaldo y su familia. Un día a día muy diferente al de Patricia, su hermana por parte de padre, que asegura que está arruinada y que vuelve a hacer un llamamiento en televisión.

«No tengo ni para fregar los platos. Para mí es una vergüenza, pero no puedo esconder la verdad», dice la mujer a Espejo Público, enseñando su casa para que Georgina se dé cuenta de las condiciones en las que están viviendo su hermana y sus tres sobrinos: «Es muy triste estar así, sola y sin tener ayuda de nadie. Tengo que rezar que no llueva porque, si llueve, el agua me cae por esa gotera».

Georgina y su hermana Patricia sin relación

Lo cierto es que Patricia ha intentado hablar con su hermana en varias ocasiones sin éxito, aunque la última vez que logró ponerse en contacto con ella fue al morir su padre, hace tres años: «Me dijo que me iba a dar las cenizas y todavía estoy esperando. No entiendo por qué no quieren saber nada. A mí se me han quedado los recuerdos, son mis hermanas y no entiendo por qué ellas no quieren saber nada».

«No lo entiendo, no sé si es porque se avergüenzan de mí. Yo le pedí ayuda a ella para eso. La llamé por teléfono y le dije que no tenía para pagar los libros del colegio de mis hijos, que si ella podía llamar al colegio y encargarse. En ningún momento le he pedido dinero. No quiero dinero, para eso trabajo yo y me gano la vida como he hecho siempre. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda», añade.

Patricia quiere recuperar el contacto con Georgina e Ivana: «Me quedé sin madre a los once años, nadie se hizo cargo de mí, me crie en la calle. Siempre he luchado por mis hijos, que los tuve muy joven. No pido nada más ni espero nada. Esto me está ayudando para que mi hermana me vea, que sepa que no quiero nada, pero que me dé un motivo».