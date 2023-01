Georgina Rodríguez ya es una musa de Arabia Saudí. Apenas le han hecho falta un par de semanas en territorio asiático para conseguir dos cosas. Por un lado, eso mismo y, por el otro, adaptarse a la cultura local, marcada por una férrea censura. La mudanza de Manchester a Riad ha supuesto un cambio de vida de 180 grados tanto para la española como para Cristiano Ronaldo y que afecta a varias parcelas de su día a día.

Uno de los grandes interrogantes que se plantearon cuando Cristiano Ronaldo desembarcó en el Al-Nassr fue si iba a ser posible que el astro y su novia vivieran juntos en territorio árabe ya que la legislación vigente en el país prohíbe la convivencia sin haber contraído matrimonio previamente. Duda despejada por la propia Georgina Rodríguez, quien ha compartido sus primeros planes en familia en su nueva ciudad.

«Riyadh, qué bonita eres», escribió la modelo de Jaca para dejar claro que ya se ha enamorado de la capital saudita. Junto a Cristiano y sus hijos se lo pasaron en grande, visitando el parque Winter Wonderland. Atracciones, sorpresas, amor y mucha diversión, compartiendo imágenes junto a superhéroes de la talla de Spiderman, Black Panther, Hulk, Deadpool. Las fotos no dejan lugar a dudas en ese sentido pero sí que plantean una reflexión que en un principio ha pasado desapercibida.

Hablamos del giro de estilo que Georgina Rodríguez ha implementado en su armario. Atrás han quedado los looks exuberantes, en los que los generosos escotes o las aberturas en las piernas eran protagonistas. En su lugar, han hecho acto de aparición los cuellos vueltos, con muy poca presencia de tendencias como las transparencias.

Esta notable modificación no es casualidad. La legislación vigente al país es taxativa al respecto. El Código de Vestimenta de Riad establece, en virtud de la ley de decencia pública (2019) que, en público, se deben vestir prendas holgadas, que cubran hasta el codo y por debajo del tobillo. Salta a la vista que Georgina Rodríguez respeta esta censura, si bien también es reseñable que no renuncia a otros aspectos que configuran su gusto estilístico como pueden ser los vaqueros muy ceñidos o los altos tacones.

La novia de Cristiano Ronaldo ha hecho los deberes y se ha puesto al día en lo que a las reglas de convivencia se refiere. Lo que no ha usado hasta el momento es la abaya, un vestido que cubre todo el cuerpo, pero que, según el Estatuto de Decoro Público, no es obligatorio llevarlo. Lo mismo sucede con el hiyab, indispensable para las mujeres árabes pero no así para las foráneas.

De este modo, Georgina Rodríguez ha demostrado que es perfectamente capaz de compatibilizar su atrevido estilo con las severas normas del país. No faltan en su armario de Arabia las pieles, los tacones, sus inseparables bolsos o las joyas de Pasquale Bruni.