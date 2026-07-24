Escalofriantes imágenes en la decimonovena etapa del Tour de Francia. Einer Rubio, ciclista del Movistar, chocó contra la luna del coche del equipo de Tadej Pogacar, el UAE, durante la ascensión a Alpe D’Huez. El colombiano se vio obligado a abandonar la carrera tras no recuperarse de un traumatismo craneoencefálico producido por ese accidente.

Einer Rubio ascendía Alpe D’Huez en mitad de una turba de aficionados cuando el coche del UAE paró en seco y él no lo vio, chocando de frente contra el vehículo. El ciclista quedó tendido en el suelo y estuvo mareado durante algunos minutos hasta que la organización decidió que no siguiese por el tremendo golpe que se había llevado involuntariamente.

El abandono supone un duro mazazo para el equipo Movistar al ser Einer Rubio uno de sus escaladores más destacados y mejores opciones para ganar la etapa reina que se celebrará este sábado en los Alpes. Veremos qué explicaciones dará el UAE del incidente, pero se exponen a una multa severa. Probablemente un aficionado se cruzó en su camino y el freno de emergencia saltó por sí solo; acabando con las esperanzas del ciclista colombiano.