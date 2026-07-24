Pogacar disipa cualquier duda con una victoria caníbal en Alpe D’Huez

Tadej Pogacar consiguió su quinta victoria de etapa en el Tour de Francia 2026 con una exhibición de otro tiempo en la cima de Alpe D’Huez, una de las más icónicas de la Grande Boucle. El esloveno arrancó a pie de puerto, consiguiendo marcharse en solitario y dando alcance a algunos de los mejores escaladores del mundo en la ascensión pese a contar con más de tres minutos y medio de ventaja.

Ni Richard Carapaz, ganador en la anterior jornada, ni Sepp Kuss ni Lenny Martínez pudieron hacer frente a un Pogacar que marcó un ritmo infernal hasta darles alcance a un kilómetro y medio de meta. Pogacar tomó aire y a 800 metros abrió gas para entrar en solitario en la icónica cima disipando cualquier tipo de duda sobre su salud.

Hay que recordar que los integrantes del UAE están padeciendo un virus que ha dejado tocados a gregarios suyos como Adam Yates o Tim Wellens e incluso llevó al abandono de la carrera a Brandon McNulty. Por suerte para el Tour de Francia, Pogacar parece haber evitado esa enfermedad que ha mermado el rendimiento de sus compañeros, dando brillo, si todavía cabe más, a este triunfo.

Por detrás, en el grupo de los mortales, Remco Evenepoel amplió su ventaja sobre sus perseguidores en el podio del Tour entrando a 2:25 de Pogacar. El belga fue el primero de un ramillete de aspirantes al podio donde entraron pegados Isaac del Toro, Paul Seixas y Mattias Skjelmose. En 24 segundos está el tercer puesto.

El que se despidió de cualquier opción de podio o de maillot blanco de mejor joven fue un Juan Ayuso que fue en agonía desde el primer kilómetro de Alpe D’Huez cediendo más de seis minutos en meta con Pogacar. Al catalán se le ha hecho muy largo este Tour de Francia y seguro que aprenderá la lección para el futuro. Su top-10 en la general parece asegurado pese al hundimiento.