Tebas trastoca un negocio de 5 millones del Barça por sus horarios infernales

La Liga de Javier Tebas ha echado por tierra el último negocio económico del Barça. Este viernes se conocía que el Barcelona había cerrado un amistoso para esta Navidad en Estados Unidos, en Dallas, que debía disputar el día 21 de diciembre ante el América mexicano. El negocio era redondo para los culés, que activan otra ‘palanca’ por valor de 5 millones de euros que, en la situación actual del club, era importante de cara al mercado invernal. Pues bien, la patronal le ha colocado la última jornada antes del parón el 20 de diciembre.

En la tarde del viernes, La Liga hacía públicos los horarios de la jornada, la última antes del parón invernal que sufrirá la competición por la Navidad, una jornada antes de cerrar la primera vuelta del torneo. Los culés juegan en Barcelona esta jornada ante Almería y, pese a que la entidad solicitó y pidió al organismo de Javier Tebas que le facilitaran jugar el partido el martes 19, La Liga confirmó su choque ante los rojiblancos el miércoles 20 de diciembre, dejando escaso tiempo para viajar a Estados Unidos para cumplir con el negocio que se daba ya por cerrado.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 18 de #LALIGAEASPORTS. 👉https://t.co/zdo4xK3s6r pic.twitter.com/E39LHwGTlK — LALIGA (@LaLiga) November 17, 2023

El área comercial del Barça llevaba ya semanas buscando un amistoso que permitiera percibir un ingreso extra antes del mercado invernal que arranca el 1 de enero de 2024, un movimiento ya habitual de los culés en los últimos años, buscando cualquiera ganancia durante la temporada. En este caso el negocio parecía redondo para el Barça, ya que había cerrado la vuelta en diciembre a Dallas, donde jugó el amistoso de pretemporada ante el Real Madrid, para un encuentro ante el América mexicano el 21 de diciembre, aunque Tebas la trastoca.

La idea del Barcelona era finalizar su partido oficial entresemana ante el Almería y viajar directamente rumbo a Dallas donde jugar este beneficioso partido en términos económicos –otro tema sería en lo físico para sus jugadores–. Pero el club, como apunta Mundo Deportivo, había pedido expresamente a La Liga que el encuentro se disputara el 19 de diciembre, el martes, un día antes de lo que finalmente ha definido la patronal. Javier Tebas desoye al club de Joan Laporta y puede arruinar ese negocio de cinco kilos a los blaugrana.

Así, el Barcelona de Xavi Hernández debe disputar la jornada 18 de La Liga EA Sports ante el Almería a las 19:00 horas, finalizar rondando las 21:00 horas y tomar un vuelo nocturno rumbo a Estados Unidos, donde el trayecto directo son de más de 10 horas. La diferencia horaria entre Barcelona y Dallas son de siete horas, por lo que el conjunto culé llegaría de madrugada a suelo americano y disputaría este amistoso con poco margen para el descanso.

El América mexicano será el rival del Barça, donde juega un ex culé como Jonathan Dos Santos y otros ex de La Liga como Miguel Layún o Néstor Araujo. Julián Quiñones y Valdés son lo grandes goleadores de los mexicanos. También está en sus filas el español Álvaro Fidalgo, ex canterano del Real Madrid.