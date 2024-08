Tebas permite la inscripción de Dani Olmo tras dar por bueno un parte ‘fake’ de la lesión de Christensen

La Liga ha dado el visto bueno a la inscripción de Dani Olmo por el Barcelona tras una supuesta lesión de larga duración de Andreas Christensen. El jugador podrá llegar a la tercera jornada, para medirse al Rayo Vallecano, gracias a que Javier Tebas ha dado por bueno un informe médico en el que se asegura que el danés estará de baja durante un mínimo de cuatro meses, lo que permite a los culés acogerse al artículo 77 de la competición, según el que se podrá inscribir a un jugador en lugar de otro que esté lesionado por ese tiempo o más. Sin embargo, en un principio –el pasado viernes– se preveía que el central estaría fuera de los terrenos de juego un máximo de dos meses.

La triquiñuela culé no termina ahí. El conjunto culé no tiene por qué dar de baja a Christensen durante este tiempo ante la Liga. Además, en el caso de que no se cumplieran los cuatro meses de lesión y fueran menos, la entidad no sufriría penalización alguna. Si el danés está a disposición de Hansi Flick antes de que pasen los cuatro meses, podría jugar sin ningún tipo de problema.

El conjunto barcelonista ha buscado de todas las maneras posibles la fórmula para inscribir a Olmo y que llegue al duelo ante el Rayo Vallecano. Al no tener manera posible de hacerlo a través del supuesto nuevo contrato con Nike o del nuevo palancazo de Barça Studios por parte de una empresa ucraniana, han encontrado la manera con la lesión de Christensen, presentando un parte que acredita que estará de baja cuatro meses –el mínimo que establece la normativa de la Liga– para poder dar de baja su ficha e inscribir al internacional español.

El Barça anunciaba el pasado sábado, antes de ofrecer la convocatoria para el duelo ante el Athletic, que Christensen causaba baja por una tendinitis en el Aquiles izquierdo. El comunicado médico del club revelaba que «su evolución marcaría su disponibilidad» pero se hablaba de que serían sólo unas semanas de ausencia, como mucho un periodo de dos meses. Apenas dos días después de ese partido, el club ha ofrecido un informe médico a la Liga en el que habla de un tiempo estimado de baja de cuatro meses, lo que les permitiría acogerse al artículo 77 de la normativa de la competición.

Desde el campeonato han dado por bueno ese parte médico, por lo que Olmo puede ser inscrito. A pesar de lo que se había liberado con las fichas de jugadores que han salido y los ingresos por sus traspasos, como Vitor Roque, Lenglet, Faye o Gündogan, la inscripción del español no habría sido posible sin la aprobación de este informe por parte del organismo que dirige Javier Tebas, ya que aprovechan hasta un máximo del 80% del salario de Christensen durante esos supuestos cuatro meses.

Esto dice el artículo 77 de la Liga

El artículo 77 al que se acoge el Barcelona es claro y habla de cuatro meses como mínimo de lesión, en lugar de los dos que iba a estar fuera el danés en un principio: «El Límite de Coste en Plantilla Deportiva Inscribible podrá excederse en una Temporada en la misma suma a que ascienda el Coste de un nuevo Jugador que se contrate efectivamente por el Club/ SAD para sustituir a un jugador de su citada Plantilla Deportiva Inscribible que haya sufrido una lesión y que como consecuencia de la misma se prevea una incapacidad de duración igual o superior a CUATRO (4) meses desde que se hubiere producido».

Además, también deja claro que esa lesión deberá ir detallada en un informe médico del propio club: «La lesión del Jugador y su duración prevista deberán acreditarse mediante el correspondiente certificado médico».

Tebas acepta la inscripción de Dani Olmo

El Barcelona ha podido inscribir a Olmo gracias a utilizar el 80% del salario que liberará Christensen durante el tiempo de su supuesta lesión. Esta cantidad sería de 3,2 millones de euros brutos, por lo que las salidas que ha ido ejecutando el club, además de parte del pago de Aramark de uno de los plazos de la venta de Barça Studios que correspondía a Libero, dejaron al club a esa cantidad –o menos– de poder inscribir a su único fichaje.

Sin embargo, la manera que han empleado para poder darle de alta ante la Liga no ha sido, ni mucho menos, la adecuada. Después de dar por hecho que Christensen se recuperaría en dos meses, aunque públicamente no hablasen de tiempo estimado, ahora alegan un parte médico a la patronal en el que hablan de un mínimo de cuatro meses apartado de los terrenos de juego.

El club informó el sábado a primera hora de que su futbolista sufría una tendinitis en el talón: «El jugador del primer equipo Andreas Christensen tiene una tendinopatía en el Aquiles izquierdo. El tiempo de regreso a los entrenamientos vendrá marcado por su evolución». Según desvela la prensa catalana, tras conocerse que finalmente esta lesión es de larga duración, desde el entorno del jugador continuarían insistiendo en que estará fuera uno o dos meses.