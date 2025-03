Tebas justifica los abusivos precios del fútbol: «Los Ferrari son caros y la gente no los va robando»

Javier Tebas sigue empecinado en que asegurar el fútbol en España no es caro. Desde que es presidente de la Liga, el precio que paga un aficionado por ver el fútbol se ha duplicado desde los 50 euros a los 98 en la opción más barata. El mandatario considera que el precio está justificado porque la competición que rige es un Ferrari, aunque ya no estén ni Messi, ni Cristiano ni Neymar, entre otras muchas estrellas.

«Los Ferrari son caros también y la gente no va robándolos por ahí. Sigo pensando que el fútbol no es caro. Los operadores optimizan, te dan otras cosas y lo comercializan todo junto por eso tiene ese precio. Dentro de eso el fútbol costará 25 euros aproximadamente», explicó el presidente de la Liga, quien quizá con un salario de 3,5 millones de euros al año pueda tener esta opinión. En cambio, la gran mayoría de españoles piensa lo contrario y muchos de ellos se dejan seducir por la piratería.

Tebas, quien ha puesto el foco en luchar contra ella en el último año, explicó la polémica existente en las redes que le han hecho tumbar páginas como la RAE o incluso ChatGPT. «Al principio, no tirábamos las IPs de Cloudflare, que suponían el 35%, pero un fin de semana decidimos tirarlas. No fue algo indiscriminado, no ha afectado a millones de usuarios. Es proporcional. Nos pasó que tiramos la RAE, pero cuando lo detectamos, la levantamos. Yo estoy pendiente y cada fin de semana bloqueamos unas 3.000 IPs. Lo hacemos monitorizando. Desde que estamos con los bloqueos hemos conseguido reducir el consumo pirata. No estamos tirando todo porque nuestro sistema no detecta todavía las IPs de las aplicaciones. Trabajamos con un equipo de hackers que trabajan para el bien», dijo el presidente de la Liga.

El jefe de la patronal de clubes explicó con orgullo la sentencia judicial que le permite tumbar webs. «Obliga a estas telecos que las IPs que están dando contenido ilegal se bloqueen. Les mandamos a las telecos esos datos para que lo hagan. Lo hacemos en España y lo estamos empezando a hacer en Latinoamérica. Tenemos un sistema que detecta automáticamente la IP, con Inteligencia Artificial, le saca una foto, vemos de dónde es la imagen y nosotros se la enviamos a las cinco grandes telecos para que corte la señal y ese contenido pirata deje de verse. Y nosotros vemos las que se están cortando», aseveró.

Cruzada contra Dani Olmo

Por otra parte, Javier Tebas quiso dejar claro que sigue adelante en su idea de que la inscripción de Dani Olmo es ilegal. «¿Qué voy a decir? ¿Tiene que terminar la temporada? Pues no. Seguimos creyendo que no debería estar jugando, igual que pensábamos en enero. Olmo sabía las consecuencias de lo que podía pasar cuando firmó su contrato. La libertad del deportista la tenía, pero para jugar en otro club», explicó.

El presidente de la Liga ejerce también de facto de presidente de la Federación con algunos comentarios. «Tanto la Liga y la Federación tienen un sistema automático que si pides una ficha de más te la deniega. La herramienta dijo que no podía ser incorporado después del 31 de diciembre, nos reunimos para ver si había algún fallo en la herramienta y no lo había», zanjó sobre el caso.