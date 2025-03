Otra más de Tebas: su Liga de precios prohibitivos se podrá ver gratis en los autobuses

La Liga de Tebas es la más cara de Europa, por mucho que el presidente de la patronal se empeñe en decir lo contrario, pero ahora podrá verse en los autobuses. Mientras que el precio para poder disfrutar de la competición en los domicilios y en los bares se ha convertido en algo prohibitivo, Mediapro, proveedor de la plataforma BAR TV, ha alcanzado un acuerdo con Alsa para emitir su contenido en los servicios premium de la compañía. De esta forma, se podrán ver los partidos de Primera y Segunda, así como la Fórmula 1 y MotoGP.

Esta medida llega meses después de que RENFE confirmara que en los trenes AVE y AVLO también se podrían visionar los partidos de las dos principales categorías de nuestro fútbol. De esta forma, mientras que miles de españoles no pueden acceder a ese contenido debido a los precios abusivos, los usuarios de los trenes de alta velocidad y, ahora, los viajeros en autobuses de Alsa sí que pueden disfrutar de los encuentros.

El acuerdo alcanzado entre Alsa y Mediapro permitirá a los usuarios de la gama premium del servicio de autobuses disfrutar de las retransmisiones en directo de BAR TV. Este canal es el que tienen los bares para ofrecer los partidos de Liga tanto de Primera como de Segunda División. Por lo que los aficionados podrán acceder de forma gratuita al fútbol sólo con disponer de su correspondiente billete para viajar en un bus de la compañía.

La Liga en los autobuses

Una medida que sería buena, sino fuera porque para cualquier aficionado es una de las formas más fáciles de acceder a esos partidos por una vía legal. Los precios prohibitivos que imponen los operadores de la Liga la han convertido en la más cara de Europa con diferencia. Por mucho que Tebas se empeñe en decir lo contrario.

«El fútbol no es caro, lo que pasa es que para que veas el fútbol tienes que tener el paquete de banda ancha, el móvil… Pero lo que es el fútbol son 25 o 30 euros», ha llegado a decir el presidente de la patronal. Algo que no es cierto, puesto que sólo en DAZN para poder ver la mitad de los partidos de la jornada –que son los que ofrecen– hay que abonar 20 euros mensuales. Para verla al completo, habría que contratar un paquete entero, en el que se incluye televisión, internet y móvil, que no baja de los 90 euros mensuales. «Es el modelo que hay. Si tanto te gusta el fútbol págalo con Telefónica u Orange», destacó Tebas.

Estas situaciones han derivado en una guerra abierta del presidente de la Liga contra la piratería, puesto que cada vez son más las personas que optan por ver el fútbol vía internet intentando evitar pagar esos precios abusivos. Precios que, por otro lado, no tienen que pagar en China, donde el fútbol español se oferta de manera gratuita, gracias a un acuerdo de la Liga con la televisión del gigante asiático. Mientras tanto, Tebas ha llegado a reírse de la posibilidad de que en España sea sin coste para el consumidor: «¿Fútbol gratis? Y el pan gratis, el tabaco, la ginebra y el chupito gratis. Todo lo mejor, claro que sí».