Tebas desprecia la mejor Segunda División de la historia: coloca la jornada 11 a la vez que la Champions

La última ocurrencia de Javier Tebas ha dividido a los amantes del fútbol español, en concreto de los seguidores de equipos de Primera y, sobre todo, Segunda División. El presidente de la Liga ha colocado la jornada 11 de la categoría de plata entre semana, coincidiendo en fecha y hora con la tercera fecha de la liguilla de la Champions League.

El caos es absoluto y algunos aficionados que sean fieles de un club de Segunda y además simpatice con Real Madrid, Barcelona, Atlético, Girona, Athletic Club, Real Sociedad o Betis, los siete que juegan competiciones europeas, tendrán que dividirse en dos para poder ver ambos partidos.

La prueba fehaciente de la mala planificación de la Liga con el calendario de Segunda, ya que ha tenido varias semanas para colocar esta jornada intersemanal, es que el líder de la categoría juega su encuentro el mismo día y a la misma hora que el Barça-Bayern de Múnich, uno de los partidos más atractivos del torneo.

El Racing de Santander-Córdoba se disputa este miércoles a las 21:00 horas en El Sardinero, coincidiendo con el gran choque del Olímpico de Montjuic entre los culés y los alemanes. Ya este martes, el Castellón-Granada fue a la vez que el Real Madrid-Borussia Dortmund y que el Girona-Slovan Bratislava. Este encuentro, en condiciones normales, es uno de los mejores de Segunda, pues enfrentaba a la revelación del campeonato con el actual segundo clasificado.

Pero esto no es algo nuevo para los aficionados, que cada jornada comprueban cómo Tebas y su Liga colocan los partidos de Segunda exactamente a la misma hora que los de Primera. Los horarios de 14:00, 16:15, 18:30 y 21:00 son inamovibles y eso hace que ambas categorías se solapen.

El palo de Topuria a Tebas

Pero la gran idea del ejecutivo esta semana ha sido poner el Clásico de la Liga a la misma hora que el esperado combate entre Ilia Topuria y Max Holloway. De hecho, la UFC se ha tenido que encargar de retrasar la velada con tal de que estos dos eventos gigantescos a nivel mediático no colisionen, aliviando así la pifia de Tebas.

Topuria no se ha mordido la lengua y este miércoles en una de las ruedas de prensa anteriores a la pelea le ha dado un palo «al responsable que puso el horario del Clásico el mismo día y a la misma hora», es decir, Tebas: «A ver si en lugar de noquear a Holloway tengo que noquear al responsable que puso el horario del Clásico el mismo día, a la misma hora. ¿Javier Tebas? Pues vamos a por Javier Tebas, el próximo. Me duele que la gente no pueda disfrutar de ello desde el principio».