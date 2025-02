La surrealista interpretación de García Verdura en la expulsión de De Frutos: «Uso de fuerza excesiva»

El arbitraje que protagonizó García Verdura la tarde de este sábado en Vallecas sigue dando que hablar. Y es que el partido entre el Rayo Vallecano y el Villarreal estuvo marcado por la expulsión de Jorge de Frutos a los 34 minutos tras soltar la pierna en una caída para tratar de golpear a Sergi Cardona en una acción en la que el jugador franjirrojo rozó con los tacos el costado izquierdo del cuerpo del futbolista amarillo.

Sin embargo, pese a que la jugada no resultó ser muy grave al no clavarle directamente los tacos el jugador del Rayo a Cardona ni tampoco propinarle una dura patada al lateral del Villarreal, García Verdura no dudo en mostrarle la tarjeta roja directa al extremo de la franja. Pero la cosa no termina aquí, y es que ha sorprendido lo que ha recogido el colegiado del choque en el acta arbitral: «En el minuto 42 De Frutos, Jorge fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear con su pie a un adversario con uso de fuerza excesiva, sin estar en balón en juego».

Sin duda alguna, se trata de una surrealista interpretación de García Verdura, pues analizando bien las imágenes del VAR se aprecia claramente cómo De Frutos no actúa con fuerza excesiva como recoge el acta del Rayo-Villarreal. Cierto es que dicha acción debería haberse castigado más bien con tarjeta amarilla, porque lo que sí han considerado muchos usuarios en las redes como excesiva es la inexplicable expulsión del jugador rayista.

Veremos qué determina ahora el Comité de Disciplina de la Federación. En un principio, De Frutos se expone, y como viene actuando el órgano disciplinario, a dos partidos de sanción. La clave se encuentra en el artículo 130 de violencia en el juego que en su primer párrafo dice que: «Producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes.»

Asimismo, en el punto dos añade que «si la acción descrita en el párrafo anterior se produjera al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 del presente Código.» De esto modo, y si nada cambia, De Frutos se perderá seguramente la visita del Sevilla a Vallecas del próximo fin de semana y el partido en el Santiago Bernabéu contra su ex equipo, el Real Madrid, una semana más tarde.