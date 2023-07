Surrealista: Alonso declara ante la FIA tras acusarle de poder causar un accidente

Después de la carrera al sprint donde Fernando Alonso tuvo que abandonar al salirse de la pista, la FIA le ha advertido con un warning por la «posibilidad de provocar una colisión» con Nico Hulkenberg. Algo surrealista, ya que le aceptan las explicaciones del piloto pero afirman que iba demasiado despacio tras salir de boxes, lo que a su entender pudo provocar un accidente. Al término de la prueba, el piloto asturiano tuvo que declarar ante los comisarios de carrera por el incidente, en el que consideran que una maniobra del de Aston Martin pudo causar un accidente.

La FIA señala en un comunicado sus explicaciones para el warning que le han puesto al asturiano. Apuntan que el incidente se produjo después de que Alonso se desplazase a la izquierda al salir de boxes, algo que el propio piloto reconoció y alegó que era lo que hacía en cada vuelta para poder tener visibilidad. «Si bien los comisarios aceptan estos hechos, el movimiento de derecha a izquierda en este caso, aunque más lento que los autos que habían permanecido en la pista, provocó la posibilidad de una colisión», explican.

Después de pasar por boxes en la segunda vuelta, Alonso perdió una posición respecto a la salida. Marchaba en decimosexta posición por detrás de Hulkenberg, al que trató de adelantar, hasta que acabó en la grava. La lluvia le jugó una mala pasada al español, que terminó haciendo un trompo en una zona bastante rápida y se quedó clavado en la grava, evitando, eso sí, estrellarse contra el muro.

No está siendo un buen fin de semana para Alonso. El GP de Bélgica no está saliendo todo lo bien que se esperaba y, después de firmar la novena posición en la parrilla de salida de la carrera del domingo, en el día de su cumpleaños las cosas no han podido ir peor. Este sábado firmó un decimoquinto puesto en la clasificación para la carrera al sprint después de un garrafal error de Aston Martin con Stroll que causó una bandera roja y le impidió pelear por meterse en la Q3, abandonando después en ella.