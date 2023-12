La Superliga pelea contra el mal del fútbol

Hace dos años la Superliga cometió el error fatal de presentarse ante el mundo de una forma muy mejorable. Ese simple error ya subsanado sigue dando munición a sus detractores que no dudan en usar la demagogia para tratar de que se imponga un estado de terror en relación con la competición.

Resulta curioso que se tilde de elitista a una competición que está peleando contra todo el establishment. Sólo por recordar algunos puntos, conviene puntualizar que el TJUE ha calificado la actuación de la UEFA y FIFA como de abuso de poder propia de un monopolio. Las sanciones o amenazas de sanciones así lo corroboran. UEFA y FIFA son organizaciones corruptas que se han entregado al dinero procedente de Oriente sin ningún titubeo. Se defienden aludiendo a que el fútbol no está en venta, como si ellos no lo hubieran vendido ya varias veces, por ejemplo organizando un Mundial en un país que se rige al margen de varios derechos humanos fundamentales. No dudaron en parar las competiciones para satisfacer a Qatar y lo volverán a hacer para que haga lo mismo Arabia.

La Superliga pelea contra el poder de la Premier, repleto de clubes cuyos propietarios están muy lejos física y socialmente de la hinchada a la que usaron para proclamar el «football is for the fans». Clubes que van a pérdidas y que aprueban leyes de otra época que les impiden la asociación con empresas del resto de Europa.

Contra la Superliga está la Liga de Tebas, cuyos clubes vendieron el 10% de sus derechos de televisión para los próximos cincuenta años y sin embargo no han visto cómo ha cambiado su realidad en el mercado. Clubes que van al límite y cuyas aficiones están en contra de la mayoría de dirigentes.

Clubes estado contra la Superliga

Contra la Superliga están los clubes estado que se pasan por el forro la normativa del Fair Play Financiero ante la pasividad de la UEFA. Que manejan la propiedad de varios clubes desvirtuando cada vez más la competición.

Y al frente de la Superliga están dos clubes que aún son de sus socios y que pelean por seguir teniendo esta fórmula de propiedad contra verdaderos gigantes financieros que introducen dinero en el mundo del fútbol de forma exógena al mismo generando continuas burbujas. Dos clubes que por supuesto quieren prosperar, pero que prometen aumentar la recaudación y doblar el fondo de solidaridad. Dos clubes que entienden que los clubes deben ser dueños de su destino como defiende Tebas en España y olvida ser coherente en Europa.

Dos clubes hartos de la incapacidad de UEFA de conseguir más de 3.000 millones anuales mientras la NFL y NBA superan por mucho esas cifras en deportes menos globales, y que además se queda el 25% como explotadora de los derechos. Una UEFA que ha fracasado también como reguladora. Frente a todo el establishment, solo el Real Madrid y el Barça. Y les llaman elitistas a ellos…