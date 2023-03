Stroll se cachondea de Alpine en su felicitación a Fernando Alonso

Fernando Alonso y Lance Stroll mostraron la buena relación que mantienen en la celebración de los enormes resultados cosechados por Aston Martin en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. A pesar de que sus coches se tocaron en la primera vuelta y ese incidente a punto estuvo de provocar una desgracia para la escudería británica, el español acabó en el podio y su compañero le felicitó delante de la prensa con un sonoro cachondeo hacia Alpine.

«Estás feliz de no estar en Alpine, ¿eh?», le espetó Stroll con una amplia sonrisa mientras abrazaba a Alonso. Por su parte, el español, seguramente consciente de que las cámaras les estaban grabando, contestó con elegancia: «Estoy feliz de verde». En la primera cita del Mundial, Aston Martin cosechó un total de 23 puntos y Alpine apenas se embolsó los dos de Pierre Gasly.

Lance: Yes, mate, are you happy for not being in Alpine?

Fernando: I am happy in green pic.twitter.com/4sOaxYBkI8

— Aston Martin F1 updates (@startonpole) March 6, 2023