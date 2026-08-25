El sorteo del Mundial 2027 ya tiene fecha: España conocerá su camino hacia el título el 11 de diciembre

El Mundial femenino de Brasil 2027 va tomando forma. La FIFA ha anunciado que el sorteo de la fase de grupos se celebrará en Río de Janeiro el próximo 11 de diciembre. Allí, España conocerá a sus tres rivales del grupo y el camino que tendría que afrontar para revalidar el título logrado en Sídney en 2023. El lugar elegido será el Museo de Arte Moderno de Río, puesto que la ciudad será la que albergue el comienzo del campeonato el 24 de junio y donde se dispute la final el 25 de julio, con el estadio de Maracaná como sede.

Al contrario que el Mundial masculino, el femenino contará con el formato de 32 selecciones divididas en ocho grupos, de los que se clasificarán los dos primeros de cada uno para las rondas eliminatorias, que constarán de octavos de final, cuartos, semifinales y final. Según los datos ofrecidos por FIFA, más de 800.000 personas ya se han registrado para comprar entradas para los partidos, por lo que se espera que sea el Mundial femenino en el que se registre la mayor afluencia de público en la historia.

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el 11 de diciembre de 2026, en MAM Río. Allí se conocerá la suerte de los 32 países participantes, de los que 18 ya han certificado su presencia, entre ellos España. La Selección superó la fase de clasificación tras acabar primera de un grupo en el que estaba también Inglaterra, evitando la repesca, al igual que otras potencias europeas como Alemania o Francia, con Dinamarca dando la sorpresa para clasificarse también directamente.

Para entonces, ya se conocerán a 29 de las 32 clasificadas, puesto que faltan por clasificarse siete equipos de UEFA y otros cuatro de CONCACAF, que lo harán en las eliminatorias que disputarán hasta diciembre. Las otras tres plazas saldrán de la repesca internacional que FIFA celebrará en Brasil durante el parón de selecciones de febrero.

El sorteo contará con dos condicionantes. El primero de ellos es la ubicación de la anfitriona, Brasil, que estará en el Grupo A y será la encargada de disputar el partido inaugural el próximo 24 de junio en Río de Janeiro. El segundo es que no podrán coincidir selecciones de la misma confederación en el mismo grupo, salvo en el caso de UEFA, que podrá contar con un máximo de dos selecciones en cada grupo.

Queda por saber si FIFA introducirá algún condicionante más en favor del espectáculo, como ya hizo en el pasado Mundial 2026. Entonces, decidieron que las dos mejores selecciones del ranking FIFA en el momento del sorteo no debían ubicarse de tal forma que sólo pudieran enfrentarse en la final en caso de ser primeras de grupo, coincidiendo en semifinales con la tercera y cuarta, como así acabó pasando. España y Argentina se enfrentaron en la final y se cruzaron en semifinales con Francia e Inglaterra, que eran las que ocupaban ese puesto.

Selecciones clasificadas para el Mundial Femenino 2027