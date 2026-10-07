Muere Mari Carmen: ¿Qué va a pasar ahora con el piso?

El fallecimiento de Maricarmen este 7 de octubre de 2026, la mujer de 87 años que fue deshauciada en Madrid el pasado 23 de septiembre y que generó una gran movilización social, deja una incógnita sobre lo que pasará con el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

La vivienda, propiedad de Urbagestión, ha quedado libre catorce días después después de que el acuerdo alcanzado para que Maricarmen regersara a su vivienda ya no se pueda hacer efectivo. Maricarmen permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el día del deshaucio y tras alcanzar el 28 de spetiembre un acuerdo para facilitar su regreso a la vivienda una vez recibiera el alta médica.

¿Qué pasará ahora con el piso?

El acuerdo contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años, con una renta adaptada a los ingreso de Maricarmen. Este alquiler rondaba los 500 euros mensuales, de manera que no recuperará el 30% de los ingresos de sus pensión.

Aunque, tras su fallecimiento este contrato ya no podrá materializarse y el piso queda nuevamente a disposición de Urbagestión que podrá decidir qué hacer con el inmueble. Una de las opciones que se barajan es que la vivienda pueda salir al mercado de alquiler.