El sorprendente motivo por el que Nadal hará trasnochar a España para ver el Open de Australia

Rafael Nadal afronta una nueva participación en el Open de Australia, otrora su Grand Slam maldito, pero en el que en 2022 logró una majestuosa victoria que acaba con cualquier duda sobre su rendimiento en el primer grande de la temporada. Una edición más tarde y camino de los 37 años, Rafa busca defender su título en un cuadro final que se le antoja muy complicado y en el que queda una duda más allá de su rendimiento: las horas a las que jugará y si habrá que trasnochar mucho desde España para seguir sus encuentros en Melbourne.

Cabe recordar que en Australia y en Melbourne, ciudad en la que se disputa históricamente el Open de Australia, hay ni más ni menos que once horas de diferencia con respecto a España. El principal país de Oceanía está en la otra parte del mundo, con un viaje de un día para llegar allí en avión, y como consecuencia, el huso horario también está en las antípodas de lo que estamos acostumbrados en territorio nacional.

Así las cosas, en el Open de Australia la jornada da comienzo a las 11:00 horas, que son la 1:00 de la madrugada en España, y habrá muchos encuentros, los que no pertenezcan a la jornada vespertina, que se disputen en su práctica totalidad antes de que la media de los españoles hayan abierto un ojo. Por tanto, el que quiera ver a Nadal, Djokovic, Carreño, Badosa y compañía, tendrá en muchos casos que madrugar y en los peores, que trasnochar, hipotecando horas de sueño para ver su deporte favorito.

En el caso de Nadal, si continuamos con la temática horaria, hay motivos para preocuparse. Rafa no sólo es uno de los grandes favoritos a la victoria en Melbourne Park, lo cual puede traducirse en un total de siete partidos disputados en el torneo, si no que también cuenta con una preferencia, que nunca ha ocultado, por jugar en horario de día en los torneos que se disputan al aire libre. No se trata de un capricho del campeón de 22 torneos de Grand Slam, si no un asunto de adaptación a las condiciones que más le favorecen.

De día, la temperatura acostumbra a ser más alta, sobre todo en el verano australiano, en el que se disputa el Open de Australia. Ello hace que la pelota esté más viva y coja más efectos, por lo que teniendo en cuenta que Nadal es, desde hace casi dos décadas, el rey del liftado en el circuito ATP, la solución se distingue sola.

España madrugará para ver a Nadal

Los damnificados aquí serán los aficionados que sigan el torneo desde España, ya que podemos encontrarnos con que Nadal juegue más de un día a las 3:00 o 4:00 de la madrugada. La ventaja, que si se sale un poco de esa hora y el encuentro, a cinco sets al ser de Grand Slam, se alarga, los más madrugadores podrán disfrutar, recién levantados, de un final trepidante con uno de los mejores tenistas de la historia en liza.

La pelota queda en el tejado de la organización, que normalmente prefiere, sobre todo entre semana, a los grandes tenistas del cuadro en horario nocturno. Lo habitual, en cualquier caso, es que tanto Nadal como otros cabeza de cartel caso de Djokovic, Tsitsipas o Swiatek en el cuadro femenino, vayan turnándose en sus encuentros y jueguen alternativamente tanto de día como de noche.