El sorprendente equipo que quiere a Xavi Hernández como entrenador: está sancionado por la UEFA

30 de octubre y Xavi Hernández sigue sin equipo, aunque no precisamente por falta de oportunidades. El entrenador catalán no ha vuelto a los banquillos desde que se marchó del Barça hace algo más de un año, cuando desde la cúpula le empujaron a salir tras confirmar su continuidad y dieron paso a Hansi Flick. Desde entonces está en el paro esperando una oferta que se adapte a sus pretensiones, que encaje en el modelo que quiere construir. El último en tocar a la puerta de Xavi Hernández ha sido un equipo que se encuentra actualmente sancionado por la UEFA.

Xavi Hernández ha recibido en las últimas semanas una oferta por parte del Spartak de Moscú, uno de los clubes que, a raíz de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania, quedó apartado de toda competición internacional bajo el amparo de la UEFA. Deportivamente, los clubes y equipos rusos han quedado aislados del resto de Europa pese a que las competiciones nacional siguen su curso con normalidad, algo que afecta en este caso al Spartak de Moscú.

Ha pasado ya tiempo desde que en Champions, Europa o Conference League no vemos a equipos como Krasnodar, Lokomotiv de Moscú, CSKA, Zenit de San Petersburgo, Rubin Kazan o Dinamo de Moscú, además del mencionado Spartak de Moscú, todos actores habituales en las grandes competiciones que desde que su país entró en guerra con Ucrania han sido apartados de cualquier competición europea.

Pese a ello, el fútbol sigue con normalidad en Rusia donde las cosas no están yendo todo lo bien que podía esperarse para el Spartak de Moscú, que camina en estos momentos en sexta posición tras las primeras 13 jornadas de competición, a dos encuentros del ecuador de la temporada en la Premier rusa. Es por esto por lo que su actual entrenador, el conocido serbio Dejan Stanković, está en el alambre.

El Spartak de Moscú quiere dar un giro de guión a su planificación y quiere formar un nuevo proyecto, más ambicioso y cimentado en un entrenador con mayor empaque, de ahí que se hayan fijado en Xavi Hernández. Su director deportivo, Francis Cagigao ha sido el que se ha puesto en contacto con el egarense, según reporta el medio ruso Metaratings, pero la respuesta del entrenador ha sido la misma que con otros clubes interesados hasta la fecha: un ‘no’.

A Xavi Hernández no le convence ni el Spartak de Moscú ni la competición rusa, sobre todo por el bloqueo actual por parte de la UEFA que le exime de jugar torneos continentales. El equipo ruso se une a otros clubes que han intentado contactar con el catalán en busca de un nuevo entrenador con experiencia, como ya fueron públicas intentonas de clubes como Manchester United, Ajax o Al Ittihad.

Xavi se mantiene así en el paro una temporada más y no parece que, a corto plaza, algún banquillo sugerente y de alto nivel pueda quedar apto para él, al menos para luchar o aspirar a él. Su experiencia en el Barça, pese a su salida abrupta, se saldó como positiva, sobre todo por el carácter de reestructuración que se vivió en la plantilla.