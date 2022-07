El Barcelona anunció el sábado el fichaje de Robert Lewandowski y muchos equipos siguen estupefactos por el alto gasto del conjunto culé con una deuda de 1000 millones. Uno de los que se ha pronunciado ha sido el Spartak de Moscú, que dejó en las redes sociales un mensaje que se ha hecho viral.

«Nosotros cuando Barcelona quiere comprar Moses usando dinero imaginario con pagos estructurados hasta 2438». Este fue el mensaje del Spartak de Moscú que se ha hecho viral en el que especulaba y opinaba sobre la habilidad del conjunto culé para fichar estrellas ante una situación de ruina económica.

Us when Barcelona wants to buy Moses using imaginary money with payments structured till 2438: pic.twitter.com/26p6lH5vp4

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 16, 2022