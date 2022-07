Robert Lewandowski ya es nuevo futbolista del Barcelona y poco a poco se van conociendo nuevos detalles en relación al contrato y el dinero que desembolsará el club blaugrana por el futbolista polaco. Lo que ya se sabe es que el Barcelona pagará 50 millones de euros al Bayern divididos en 45 fijos más 5 en variables en un contrato de tres años a razón de nueve millones de euros de salario para el jugador. En las últimas horas ha aparecido una información que señala la comisión que podría haber exigido Pini Zahavi, agente del polaco, en esta operación, lo que encarecería en exceso el fichaje.

Los fichajes de los futbolistas no son algo que se cierran en un día o dos. Si encima el fichaje en cuestión es el de un super crack mundial, la dificultad en las negociaciones y en redactar el contrato es aún mayor. Existen diferentes cláusulas, condiciones, derechos de imagen, etc, donde ambas parten luchan por sus intereses. Pese a que jugador y club estén predispuestos a entenderse, siempre está la figura del representante que suele ayudar en las negociaciones, pero que a veces atrasa la firma del acuerdo.

Desde que Lewandowski pidió al Bayern de Múnich salir al Barcelona, este ya tenía un acuerdo verbal de las condiciones con el club, pero el conjunto bávaro tenía unas exigencias que el Barcelona no podía asumir-exigían el pago íntegro por adelantado y no en plazos-. Según pasaban las semanas, el fichaje parecía estar encarrilado, pero algo no terminaba de cerrarse.

Según Alfredo Martínez, periodista de Onda Cero, esta demora en la firma del contrato entre el Bayern de Múnich y Barcelona vino a raíz de las tremendas exigencias del agente del jugador Pini Zahavi, donde pedía una comisión de 20 millones de euros repartidos en cuatro años. Esta elevadísima comisión encarecería el fichaje en demasía para un Barcelona que no puede malgastar ni un euro en causas ajenas a los fichajes. En caso de ser así, el fichaje de Lewandowski se iría a los 70 millones de euros.