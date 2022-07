Xavi Hernández no podrá estar en la gira americana del Barcelona… al menos de momento. El entrenador culé se ha quedado en tierra y no ha podido viajar con la expedición del conjunto catalán por problemas administrativos y de pasaporte. El principal motivo parece se que no puede entrar en el país porque ha visito en varias ocasiones Irán y para ello necesita un permiso especial.

El Barcelona ofreció la convocatoria para la gira americana de este mes de julio pero la noticia saltó a las 14.30, hora marcada para la salida de la expedición culé. El protagonista fue Xavi Hernández, que no pudo subirse al avión del equipo por «problemas administrativos y de pasaporte».

¿El motivo? Que durante su etapa en el Al Sadd disputó varios partidos en Irán y para entrar en Estados Unidos necesita un permiso especial que no tenía. En el club culé esperan solucionar este problema lo más rápido posible para que el técnico pueda estar en Miami para dirigir el duelo ante el Inter de David Beckham este miércoles.