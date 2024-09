La sorprendente decisión que ha tomado a los 10 años Martín, el hijo de Casillas y Sara Carbonero

Iker Casillas y Sara Carbonero se separaron en el año 2021, pero ambos mantienen una buena relación. Se guardan cariño tras tantos años juntos y haber formado una familia. Ambos quieren lo mejor para sus dos hijos, y eso pasa porque no haya tiranteces entre ellos pese a que sus caminos se separaran en lo que se refiere al amor. Ahora, ambos son noticia por la decisión que ha tomado su hijo mayor, Martín.

El pequeño, que ya ha cumplido diez años, ha decidido invertir el orden de sus apellidos para ponerse en primer lugar el de su madre, Carbonero, y dejar en un segundo lugar el de su padre, Casillas. Al menos, así lo ha hecho en lo que se refiere a su faceta futbolística, pues Martín forma parte del Benjamín A del Real Madrid, donde ejerce como portero como su padre. Martín ha decidido cambiar el orden de sus apellidos, tal y como se refleja en la ficha personal del hijo del ex matrimonio, que juega en el equipo merengue desde el año 2022 tras militar antes en el Pozuelo. Martín no es el único que sigue los pasos de su padre, pues desde hace un año el pequeño Lucas, el mejor de sus dos hijos, también forma parte de la cantera blanca.

Según algunas informaciones, Martín ha tomado la decisión de suprimir el apellido Casillas, al menos en lo que a su carrera como futbolista se refiere, para evitar las comparaciones con su padre e intentar quitarse algo de presión y que no sea reconocido por todo el mundo a las primeras de cambio solo por ser el «hijo de». Fue precisamente Casillas, en una entrevista en 2021, quien reflexionó sobre la educación que impartía a sus hijos y reconoció que ser hijo de alguien tan reconocido en el deporte puede suponer una presión adicional para ellos. «Lo tendrán más difícil que yo porque siempre estarán siendo comparados», comentó. «Es una presión muy grande a no ser que tengas una personalidad fuerte y definida. Es complicado para ellos», confesó el ex futbolista, aludiendo a las expectativas que pueden caer sobre Martín y su hermano Lucas.

Martín cumplía el pasado mes de enero diez años y su madre, Sara Carbonero, escrbía estas líneas para él: «Feliz cumpleaños, Martín. Estos 10 años han sido un abrir y cerrar de ojos. Tú estás emocionado por el cambio de dígito y nosotros porque es un auténtico regalo compartir nuestras vidas con alguien tan divertido, especial, empático, sensible y solidario como tú. La sonrisa que ilumina los días grises, cuidador de todos, defensor de causas perdidas, amigo de tus amigos, curioso, creativo y perfeccionista. Un corazón con patas. Eso eres. Con un don para ponerse siempre en el lugar de los demás. La verdadera medida del paso del tiempo es verte crecer y convertirte en el mejor compañero de vida posible. Gracias por salvarme tantas veces sin tú ni sospecharlo y por elegirme como tu mamá, te lo diré siempre. Porque este 3 de enero yo también nací contigo».