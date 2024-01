El comentado gesto de Iker Casillas con Sara Carbonero en la Red

Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su ruptura el 12 de marzo de 2021 a golpe de comunicado. Misiva que publicaron en sus respectivas redes sociales. Desde entonces, ambos han hecho gala de su buena relación siempre con la discreción por bandera. Sin embargo, horas antes de acabar el 2023, el ex portero del Real Madrid publicó en Instagram una fotografía en la que aparecía la periodista que ha generado un gran revuelo.

La extraña publicación de Iker Casillas

Minutos después de que Sara Carbonero publicara en su perfil oficial un post con varias imágenes en las que aparecía con un minivestido negro de tirantes en tejido de satén bajo el título de «366 días por delante y una promesa», Iker Casillas, que es muy activo en las redes, compartía esta publicación en las historias que duran 24 horas. Movimiento que ha dado pie a todo tipo de teorías.

Son muchos los usuarios que al ver este gesto por parte de Casillas han indicado que podría tratarse de un error y que Iker se habría confundido al publicar esa estampa de la comunicadora.

Un momento complicado para Sara Carbonero

Sea como sea, este movimiento llega después de que Sara Carbonero estallase contra los denominados haters, ya que hay algunos internautas que no han parado de criticar un rasgo físico de la periodista. Ante esto, Sara se pronunció con un contundente mensaje con el que invitó a la reflexión, aunque a los pocos segundos fue eliminado.

«Cuando alguien le dice a una persona que tiene la mirada triste continuamente, ¿con qué intención lo hace? Con la de animarla seguro que no», indicó en las primeras líneas de su escrito. «A estas alturas todos deberíamos saber que las redes sociales y en concreto

Instagram es solo una pequeña ventana de lo que en realidad son nuestras vidas. Un porcentaje ínfimo que yo, personalmente protejo con suma cautela», continuó.

«Dentro de eso, en mi opinión, se trata de que esa parcela que mostramos y

compartimos sea lo más real y auténtica posible. Ahí está la clave y lo que nos hace diferentes a todos y todas. Si no te gusta alguien, no le sigas», explicó la periodista a sus más de 3 millones de seguidores. «Pero seguir a una persona para decirle reiteradamente lo triste que está, cuando realmente no sabes nada de su vida, me parece que aporta poco. En cualquier caso no ayuda, desde luego», recalcó para después indicar que «mis ojos son así desde el día que nací».

Su inesperada ruptura

Pese a que era una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país, su historia de amor llegó a su fin hace ya casi tres años. «Tanto Iker como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo (…)», explicaron en el escrito con el que pusieron fin a aquella etapa de su vida.

Con el paso del tiempo han demostrado que la buena relación sigue estando presente y, precisamente, ha sido en el universo 2.0 donde han dejado patente esta directriz que siguen aplicando hoy en día. Por otro lado, mientras no se conoce que Casillas haya rehecho su vida con nadie, por su parte, Carbonero mantiene una discreta relación sentimental con Nacho Taboada.