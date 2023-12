Iker Casillas está dando mucho que hablar por un misterioso y extraño movimiento con Sara Carbonero dos años después de su separación. El ex portero del Real Madrid ha publicado en su perfil de Instagram, en el que tiene más de 20 millones de seguidores, un post de la comunicadora despidiendo el año y prometiendo que en 2024 va a serle fiel a lo que le haga sentir en paz.

A tan sólo unas horas de acabar el año, Casillas ha compartido una enigmática publicación creando un nuevo misterio navideño. De sobra es conocido que la periodista ha vuelto a encontrar el amor de la mano de Nacho Taboada, aunque nunca ha mantenido una mala relación con su ex, cuya separación fue «una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo», según confesaron en su momento en el comunicado de la ruptura.

Una Sara Carbonero que se enfrenta a muchísimas críticas a diario en sus redes sociales, comentarios de sus miles de seguidoras en los que no dudan en criticar su aspecto. En su último post presume de figura con un espectacular vestido y un texto. «366 días por delante y una promesa», texto al que acompañaba un corazón. Además, entre estas imágenes, la influencer también compartía una foto con una frase muy reveladora: «Prometo serle fiel a lo que me haga sentir en paz».

Hasta aquí todo suena normal, una promesa más de cara al año nuevo, pero la curiosidad llega cuando su ex, Iker Casillas, ha compartido esta misma publicación de Sara Carbonero en las historias temporales de su cuenta de Instagram. ¿Nos están mandado algún tipo de mensaje? ¿Estará esa promesa de sentirse en paz y ese corazón dedicados al padre de sus hijos? ¿O simplemente Casillas ha querido mostrar apoyo a su ex en una fecha tan especial? La realidad es que nadie lo sabe, pero sí que resulta extraño que el el de Móstoles comparta el post con la foto de su ex en su cuenta, precisamente ahora que se cumplen dos años de su separación.

Sara Carbonero estalla en redes

Sara Carbonero también ha dado que hablar en redes recientemente por estallar contra todas esas personas que la critican a diario. En un texto que publicó expresaba su malestar de la siguiente manera: «Si no te gusta alguien, no le sigas. Pero seguir a una persona para decirle reiteradamente lo triste que está, cuando realmente no sabes nada de su vida, me parece que aporta poco. En cualquier caso no ayuda, desde luego. Mis ojos son así desde el día que nací».

Una enfadada Sara Carbonero que no dudó en pedir que dejemos de comentar «cualquier rasgo físico» así como «los juicios a la ligera, en general, totalmente infundados», pidiendo a todas sus seguidoras «más respeto y empatía» de cara al próximo año. «Más amor. No es tan difícil». En lo personal, ha sido un buen año para la comunicadora, que ha afianzado su relación con Nacho Taboada y ha disfrutado de sus hijos con salud tras unos años complejos. Además, siempre mantuvo una buena relación con Casillas como ha vuelto a quedar claro ahora.