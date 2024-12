La sorprendente confesión de Gerard Piqué sobre su vida actual: «Llevo dos años sin…»

Gerard Piqué nunca dejará de ser un personaje polémico. Siempre está en boca de todos por sus declaraciones o mensajes con doble sentido a través de redes sociales. El ex futbolista del Barcelona y a día de hoy empresario no dejó a nadie indiferente el pasado jueves por la noche. Tocó todos los temas de actualidad. Habló de Luis Figo, del Espanyol, club con el que está obesionado, de política e incluso de su nivel futbolístico actual. Confirmó que lleva dos años sin tocar una pelota.

«Pasó el otro día Luis Figo. Lo vi. Bien. Perfil de vosotros (risas). Me lo pasé bien viéndolo. Como culé lo tengo sentenciado, sí. Luego coincidí con él hace poco en Abu Dabi y hablando con él bien la verdad, relación normal. Fue muy doloroso lo que hizo. Tendría 13 o 14 años. Lo vives con más intensidad. Vas al estadio cada dos semanas. Era el ídolo de una generación. Ganó el Balón de Oro ese año. Dijo que se quedaba en el Barça y a la semana siguiente con la camiseta del Madrid. Yo a la cara le tiro todo lo que nos ha hecho. Sin problema. Él lo sabe. El daño que nos ha hecho se va a recordar de por vida. Hablamos en portugués si hace falta», declaró Gerard Piqué.

«Somos un país que ahora es todo derechas o izquierdas. Tocas el feminismo o la inmigración… y depende del comentario que hagas eres de derechas o de izquierdas», valoró el ex jugador azulgrana.

«Empezó como una broma y ya son casi dos años. 200 personas trabajando en la oficina que cuando lo veo digo que es esto. Este sábado tenemos las finales en Tenerife que está todo lleno. El mismo día hacemos las finales en México. Tenemos una Liga allí. También una en Brasil con Neymar y Kaká. Yo jugué un día, pero no me he querido mojar con ningún equipo. Mi nivel de fútbol ahora mismo es de cero. No podría jugar en Tercera catalana que creo que es el nivel más bajo. Tengo motivación cero y mi nivel físico es cero. Te queda el talento. Pero si no tienes de lo otro… En dos años no he tocado una pelota», confirmó para sorpresa de todos Gerard Piqué.

«Tenemos que llenar ese ego de alguna manera si en unos años la gente no me conoce. No tengo tanto ego. Parece que sí, pero no te creas. Pero todo el mundo tenemos nuestro ego. He sido muy chulo. Me gusta ser chulo. A veces hasta prepotente. Pero no necesito que a la gente le guste lo que hago. He hecho barbaridades que no era para gustar a la gente», culminó el ex futbolista sobre su persona en el programa de La Revuelta.