Sorloth da la razón a Simeone

Sorloth redujo el juicio del Metropolitano a escasos instantes y que el la grada rojiblanca levantara el pulgar. O al menos que no lo bajara, algo que ya es estimable teniendo en cuenta la penitencia que sufrió el Atlético hace unos días ante Las Palmas, cuando mostró una de sus versiones más apáticas. El mencionado Sorloth, Gallagher y Julián Álvarez espantaron el runrún con goles que reflejan lo que Simeone pedía 24 horas antes. ¿Qué hubiera sucedido si hace cuatro días hubieran mostrado esta versión?

«El perfil que necesitamos y que históricamente le ha hecho bien al Atlético es un jugador con personalidad, carácter, trabajo y que piense primero en el equipo». Y el Cholo cuenta con una pléyade de jugadores que representan esa descripción y edifican la casa por los cimientos. Oblak estuvo salvador para negarle el gol hasta en dos ocasiones a Isi, Gallagher trabajador en la sala de máquina y Sorlot voluntarioso.

Es de sobra conocido que el noruego no es ningún virtuoso con el balón, ni tiene el mejor pie de la plantilla rojiblanca, no esperen una filigrana, pero tampoco un gesto torcido. No lo ha hecho en toda la temporada pese a no ser titular indiscutible. Ha seguido entrenando del mismo modo que compite. Mérito también del técnico con traje negro de la banda. El delantero representa el arquetipo de jugador que pide Simeone. Trabajador y con la mente en lo colectivo antes que en lo individual. Lo primero lleva a lo segundo. Ya suma 17 goles esta temporada un ariete que no siempre es de la partida.

El nuevo rol y posición de Griezmann

Ya saben que la cuestión es compleja cuando se trata de Griezmann. Es el máximo goleador de la historia del Atlético, ahí es nada. Llevaba meses peleado consigo mismo, sin encontrarse. Ante el Rayo fue suplente por segundo partido consecutivo, algo que no ocurría desde hace tres años y que evidencia el adiós de su condición de indiscutible. Ingresó en la segunda parte con buen pie. A su actual estado de forma y edad le beneficiaría que el francés retrasa algo su posición. Ya no tiene el físico de antes, pero mantiene la mejor visión periférica de la plantilla colchonera.

Las notas del Atlético