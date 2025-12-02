Alexander Sorloth es la bestia negra del Barcelona. La temporada pasada con el Atlético de Madrid le hizo tres goles en cuatro partidos. Se ha medido nueve veces al conjunto culé en toda su carrera y le ha marcado seis dianas con tres camisetas diferentes. El noruego sabe hacerle daño al Barça con su fútbol. Apunta a suplente con Simeone este martes en el Camp Nou, pero puede ser una pieza determinante saliendo desde el banquillo.

El Atlético de Madrid visita este martes el Camp Nou después de ganar el año pasado en el duelo liguero de Montjuic. Los de Simeone quieren repetir ese triunfo que les daría el liderato de la Liga de manera momentánea al empatar a puntos a los de Flick. Sin duda se avecina un partidazo.

Sorloth apunta a suplente con Simeone en este partido. El delantero noruego no está teniendo muchas oportunidades con el argentino esta temporada, pero siempre es una opción desde el banquillo. El pasado fin de semana fue titular ante el Oviedo y marcó dos goles. Y ahora le viene su víctima favorita.

Será suplente Sorloth este martes, pero también lo fue el año pasado. El curso anterior, el delantero noruego no jugó 90 minutos en ninguno de los cuatro partidos contra el Barcelona. Dos de Liga y dos de Copa del Rey. Y marcó tres goles. El primero el 21 de diciembre en la jornada 18. Jugó 17 minutos y marcó el gol de la victoria en el minuto 96 dejando al equipo culé hundido. Y eso es lo que buscará de nuevo, ahora en el Camp Nou.

Un Camp Nou donde Sorloth también sabe lo que es marcar. Marcó con la Real Sociedad en la 22/23 en un partido que ganó el cuadro vasco en la Ciudad Condal. También marcó dos goles con el Villarreal, uno de ellos también en Barcelona.

Con el Atleti, aparte de ese gol final en Liga, Sorloth le marcó dos goles más al Barça. Uno de ellos también en Barcelona, en el 4-4 de Copa del Rey, también en el tiempo de descuento y también jugando poco más de 20 minutos. Un jugador experto en desarbolar la defensa azulgrana.