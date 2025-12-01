El gran examen de Flick con el Barcelona

Hansi Flick tiene un gran examen por delante este martes con la visita del Atlético de Madrid al Camp Nou. Su Barcelona tiene una crisis de juego, no muy grave viendo los resultados, y el entrenador alemán no está nada contento. En numerosas ocasiones ha explicado los problemas del equipo culé fuera del vestuario y sabe que este gran partido es clave. Más por sensaciones que por puntos. Es un gran examen para el Barça.

El Barcelona ha suspendido todos los grandes exámenes de esta temporada. Perdió en Montjuic contra el PSG en Champions, perdió contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y perdió contra el Chelsea en Stamford Bridge. Siempre que ha disputado un compromiso ante un equipo importante ha salido derrotado. Y dando una mala imagen. También salió goleado del Pizjuán y no pudo ganar en Brujas.

Y ahora le viene el Atlético de Madrid. El Barcelona está con dudas en su juego y Hansi Flick no lo ve nada claro. No encuentra la solución el entrenador alemán y la ha expuesto en más de una ocasión al exterior. Ya dijo que «no ve la misma intensidad» que el año pasado. Y es que la presión culé no está funcionando igual.

La imagen de Flick devastado al final del partido contra el Alavés despertó muchos rumores que señalan que el entrenador del Barcelona está al límite en el banquillo culé. Ya explicó que los motivos eran otros. Pero la realidad señala que Flick necesita dar con la tecla. Y no es capaz.

El duelo contra el Atlético de Madrid es sin duda un gran examen para el Barcelona y para Hansi Flick. Después de no ganarle a ningún grande, el equipo culé necesita dar su mejor versión contra los colchoneros y superar por fin su primer gran examen.

Si el Barcelona vuelve a suspender, los problemas se le pueden juntar a Hansi Flick. Y la crisis de juego culé se puede agravar. El Atlético es sin duda un hueso duro de roer y el Barça está obligado a superar con creces esta prueba. Una prueba de fuego total.