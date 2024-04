Simeone señala a dos jugadores tras la eliminación en Dortmund y les aparta del once inicial que ensayó en el entrenamiento con vistas al próximo partido de Liga en Vitoria ante el Alavés. Álvaro Morata y Nahuel Molina, que ya fueron sustituidos en el descanso en Alemania, se caen del equipo titular para que entren César Azpilicueta y Ángel Correa. Marcos Llorente, por sanción, tampoco será de la partida en Mendizorroza.

La derrota ante el Borussia parece que traerá consecuencias. Nahuel Molina volvió a completar una actuación espectral, en el estilo de lo que está siendo una temporada horrible del lateral argentino, y Álvaro Morata falló una ocasión clamorosa que pudo haber cambiado el signo del encuentro. El internacional español lleva un solo gol en las 15 últimas jornadas de Liga y tampoco aportó nada positivo en estas dos eliminatorias europeas ante Inter y Borussia. El club busca ya un 9 para sustituirle la próxima temporada.

Los dos quedan especialmente marcados ya que se da el caso de que además Simeone no puede contar con sus teóricos sustitutos naturales. Marcos Llorente vio ante el Girona la quinta tarjeta amarilla, por lo que deberá descansar, y Memphis Depay sigue lesionado, por lo que el Cholo tendrá que improvisar con Azpilicueta y Correa, que según lo visto en los ensayos serían quienes saldrían de inicio. Así, el once más probable sería el formado por Oblak, Azpilicueta, Witsel, Giménez, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Barrios, Griezmann y Correa.

Para el Atlético el partido en Vitoria es de una importancia capital porque ya no tiene otro objetivo en la temporada que mantener su posición Champions. De momento disfruta de cuatro puntos de ventaja sobre el Athletic, que será además el próximo visitante del Metropolitano en un encuentro absolutamente vital. Además, hay que recordar que la tercera plaza está también a cuatro puntos, pero con la diferencia de que al Girona se le ha ganado el golaverage.

Ésta es una jornada en la que los tres aspirantes que quedan a dos posiciones Champions se enfrentan a equipos de la parte baja de la clasificación. El Athletic recibe hoy viernes al Granada, situado a once puntos de la salvación, mientras que el Girona jugará en Montilivi ante el Cádiz, que es quien marca la frontera con el descenso. El Alavés llega al partido tras tres derrotas consecutivas que han complicado una situación en la tabla que parecía cómoda. Los vitorianos, dirigidos por Luis García Plaza, disfrutan de una ventaja de siete puntos sobre el Cádiz, pero no se pueden confiar si no quieren sufrir problemas inesperados de última hora.