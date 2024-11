Simeone se rinde a Correa: «Tiene el nombre de Ángel por algo»

El Atlético solventó con dos sólidas muelas una cita con el dentista en París. Oblak soltó el brazo para lanzar el contragolpe rojiblanco que culminó Correa sobre la bocina tras un ejercicio de supervivencia en la segunda mitad. Agónico triunfo que permite a los de Simeone reengancharse a la pelea quedar entre los ocho primeros y clasificar directamente a octavos de final.

Los rojiblancos fueron competitivos en un estadio que engulle rivales. Resistieron con solidez y golpearon con contundencia. «Contento por el equipo. Merecíamos ganar. Defendimos con un grandísimo trabajo colectivo contra un equipo que trabaja muy bien, con una gran noche de Oblak y con una contundencia que no tuvimos contra el Lille. Permite llevarnos un partido y compensar aquel que no pudimos ganar contra el Lille», asegura el Cholo.

Correa volvió a aparecer para solucionar un problema para el Atlético. «En el primer tiempo nos encontramos con un error en la salida y ellos aprovecharon, pero también tuvimos un buen gol, el del empate, con buenas combinaciones ofensivas. Ya en el segundo tiempo fue meterle piernas al equipo, creer en los futbolistas que tenemos. Fue clave para creer en una opción de gol, en Griezmann y en Correa, que tiene el nombre de Ángel por algo», matiza el técnico argentino.

El triunfo refuerza el ADN de Simeone. «Después del partido malo que tuvimos contra el Betis, tuvimos una charla importante y a partir de ahí la intención de juego contra el Vic, aunque el primer gol llegue en el minuto 80, es de un equipo que quiere competir. El partido contra Las Palmas es de un equipo que quería competir. Y hoy lo mismo, el rival puede ser superior, pero hay algo que vamos detrás de eso. Y llevamos 12 años trabajando, construyendo esta situación y este es el camino», sentencia.

En París tampoco se vio la mejor versión de Griezmann. «Me avala en esta oportunidad el pase de gol de Griezmann. Sería ventajista decir que por eso se quedó. Pero necesitábamos igualar el esfuerzo que hacía el jugador, y Correa por Julián no es lo mismo que por Griezmann, porque es un centrocampista más que corre mejor la cancha y trabaja en lo defensivo. Con Correa y Julián era más ofensivo y menos asociativo y nunca se sabe qué hubiese pasado, hoy salió bien por la asistencia, pero no era uno de sus partidos más finos. Teniéndole en el campo algo puede pasar, hay veces que le sacamos y nos damos cuenta de que faltaría su último pase tocando menos pelotas», aclara.