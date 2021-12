El Manchester United tiene un plan B por si falla Zidane para ocupar el banquillo de Old Trafford la próxima temporada. Tal como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito, los red devils se han fijado en Simeone como opción para hacerse cargo del equipo a partir de junio.

«El Manchester siempre ha tenido un plan que es al entrenador mejor pagado del mundo, el Cholo Simeone. El interés del United permanece y van a intentar hacer la operación en el mercado de verano». desveló el director de OKDIARIO.

En Old Trafford ya trabajan en la reconstrucción del Manchester United para la próxima temporada que empezará necesariamente por el banquillo. Ralf Rangnick, actual técnico que sustituyó a Solskjaer hace un mes, pasará a los despachos y el preferido para ocupar su puesto es Zidane.

El problema es que Zizou, que ya ha rechazado dos veces al Manchester United esta misma temporada, tiene abiertas las puertas del PSG, por lo que los red devils ya se plantean otras opciones y Simeone ocupa un lugar preferente. Sería el primer técnico dentro de ese plan B que se maneja en los despachos de Old Trafford.

Plenos poderes para El Cholo

A día de hoy El Cholo, que tiene contrato con el Atlético hasta 2024 y es el entrenador mejor pagado del mundo, no se plantea irse, pero si la temporada se tuerce mucho podría plantearse un escenario distinto en verano después de 10 años haciendo historia en el banquillo rojiblanco.

Los 40 millones brutos por temporada que gana Simeone en el Atlético no serían un problema para el Manchester United, uno de los clubes más ricos del mundo y capaz de generar ingresos multimillonarios cada temporada. Además, el técnico argentino aterrizaría en Old Trafford con plenos poderes, una oferta idéntica a la que ya tuvo sobre la mesa Zinedine Zidane.

Pero Simeone no es el único técnico en la lista del United. El superagente Jorge Mendes, que tiene una fantástica relación con los propietarios del club inglés, ha ofrecido a Ruben Amorim, actual técnico del Sporting de Lisboa. Además, el nombre de Pochettino también está en la lista para ocupar el banquillo de Old Trafford siempre que se desvincule antes del PSG, algo que ocurrirá con casi toda seguridad si no gana la Champions.