Recuperado ya de su última lesión muscular, el pasado 24 de octubre ante la Real Sociedad, el francés Thomas Lemar será junto a Marcos Llorente una de las grandes novedades del Atlético el próximo sábado ante Osasuna. Para Simeone es un jugador esencial, pero no es sencillo hacerle hueco en el once ante la enorme competencia que hay en la delantera. El sábado, sin embargo, está cantado que jugará por Carrasco, al que Bélgica no ha liberado todavía.

La nómina de delanteros que tiene esta temporada el Atlético de Madrid sería el sueño de cualquier entrenador: Correa, Joao, Griezmann, Suárez, Lemar, Cunha y Carrasco. Siete jugadores para un máximo de cuatro posiciones. El brasileño Matteus Cunha es el que menos cuenta porque de todos es el que menos galones acumula todavía a pesar de su condición de campeón olímpico, pero los otros seis serían titulares en el 95% de equipos del mundo. De ahí que la elección sea cada semana un verdadero quebradero de cabeza para Simeone.

El Cholo, sin embargo, tiene claro que sí está en condiciones Thomas Lemar debe jugar. Su capacidad de asociación y su virtud para romper líneas de presión le otorgan una vitola de indiscutible para el entrenador de la que quizás carezcan otros. Resulta muy llamativa la evolución que ha llevado a cabo este jugador, al que en el verano de 2020 se trató por todos los motivos de ceder o traspasar. Una clara demostración de las vueltas que da el fútbol.

De cara al partido del sábado ante Osasuna Simeone lo tiene relativamente sencillo porque Yannick Carrasco ha estado este martes en Cardiff con Bélgica ya que el seleccionador Roberto Martínez no quiso liberarlo. Dado que ha tenido una carga importante de partidos y además llegará a España con sólo dos entrenos por delante lo más probable es que empiece en el banquillo, por lo que sería Lemar el que se movería por la banda izquierda, aunque también cabe la posibilidad de que sea el portugués Joao el que se quede en el extremo mientras que el francés ocupa una plaza más creativa por en medio.

Pero incluso así la competencia sigue siendo enorme. Dando por hecho que Luis Suárez será titular y que Lemar también aparecerá en el once, las otras dos plazas se las disputan Griezmann, Correa y Joao, dado que en medio campo parece seguro el doble pivote formado por Koke y el argentino Rodrigo de Paul.

En cambio el que lo tendrá mucho más sencillo es Marcos Llorente, que tras recuperarse también de sus problemas musculares saltará directamente al once inicial en el lateral derecho ocupando el puesto que dejará vacante durante varias semanas el inglés Kieran Trippier, lesionado en Mestalla en el último partido de Liga.