Juicio a Neymar por su fichaje con el Barcelona, en directo: declaraciones, testigos…

El juicio por el conocido como ‘Caso Neymar 2’ ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Barcelona y durará hasta el próximo 31 de octubre. Tanto el jugador brasileño, como sus padres y los expresidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu se tendrán que sentar en el banquillo por un presunto delito de corrupción y estafa en el fichaje de Neymar por el Barcelona en el año 2013.

Juicio por el ‘Caso Neymar’, en directo

11:50. Al salir de la sala, Neymar saludó al ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell, mandatario del club azulgrana cuando el futbolista fichó por el cuadro catalán.

11:48. El juez del Caso Neymar 2 ha atendido a las peticiones de la abogada del futbolista, después de declararse «seguidor del fútbol» y de Neymar y afirmar que puso la tele y «vi como el señor Neymar Jr. estaba marcando un gol», por tanto estaba «atendiendo sus cuestiones laborales» en Marsella.

11:45. El juez asegura que Neymar y su familia se pueden marchar y el jugador y su madre abandonan la sala.

11:35. La abogada de Neymar asegura que el jugador y sus padres han tenido que viajar de madrugada porque el futbolista tuvo que pasar un control antidoping tras el duelo ante el Marsella. Por ello, pide que en el próximo receso les permitan marcharse y que no tenga que volver para el resto de las sesiones.

11:30. Ya están de vuelta. Las partes acusadas contestan a las cuestiones previas de la acusación particular, el grupo DIS.

11:20. Los abogados del grupo DIS, en la apertura del juicio del caso Neymar 2, solicitaron en las causas previas la inclusión de una nueva prueba. Esta consiste en un anuncio protagonizado por el futbolista cuando aún jugaba en el Santos.

11:18. El juez ha abroncado a los abogados del grupo DIS durante la lectura de las cuestiones previas por extenderse en su discurso.

11:10. El juez autoriza 10 minutos de receso para que las defensas puedan estudiar las cuestiones previas, y así preparar una contestación a lo que se acaba de leer.

10:50. El juez José Manuel del Amo Sánchez se ha dirigido a Neymar para decirle que ha mirado el calendario de la Ligue1 y de la Champions League y que adaptarán el juicio lo mejor posible dada su profesión.

10:30. Por la mañana cuestiones previas. Testificales de Javier Faus, Antoni Rosich y Raúl Sanllehí (los tres, exdirectivos del Barcelona). Por la tarde, André Cury y Andoni Zubizarreta.

10:20. Rosell y Bartomeu han pedido declarar en catalán. El juez asegurado que no habrá discusión ya que son lenguas oficiales en Cataluña y el juicio se celebra en territorio catalán. «Cuando se trata del ejercicio de un derecho, no se pondrá ningún obstáculo», aunque ha dejado claro que hay miembros en el tribunal que no hablan la lengua. Habrá un intérprete de lengua catalana y también en lengua brasileña.

10:00. ¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo del juicio del Caso Neymar 2. Este lunes ha comenzado un juicio que se lleva esperando desde hace siete años por parte de los demandantes. Neymar comenzará a ser juzgado por la Audiencia Provincial de Barcelona debido a las irregularidades y corrupción que previsiblemente hubo en su traspaso al club azulgrana. El veredicto debería conocerse el lunes 31 de octubre, por lo que todo el proceso durará unas dos semanas.