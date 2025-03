El sheriff Marc Márquez vuelve a la pole en Austin

Para sorpresa de nadie, Marc Márquez se ha llevado la pole en el GP de Las Américas. Con un tiempo de 2:01.088 minutos, el sheriff de Austin ha conseguido una nueva pole en COTA y la tercera consecutiva de la temporada, confirmando las buenas sensaciones y que es el gran favorito a la victoria. Ni siquiera su hermano Álex, que saldrá tercero, pudo con él. Acosta dio la sorpresa y demostró que el plan A ya está aquí. El Tiburón saldrá cuarto, en la misma fila que un Pecco Bagnaia al que le sigue costando en este inicio de temporada y partirá sexto. Segundo fue Di Giannantonio después de que le devolvieran la vuelta cancelada previamente por bandera amarilla.

El 93 partía como el gran favorito a la pole después de dominar los últimos entrenamientos y, sobre todo, porque Austin es considerado ‘el jardín de Marc Márquez’. Aquí ha ganado siete veces y el año pasado se cayó cuando lideraba la carrera. Todos le sitúan como el principal candidato a la victoria en el circuito de Las Américas, también porque viene de hacer cuatro de cuatro en las dos primeras carreras, firmando la pole en ambas.

La película ha cambiado con respecto a los últimos años, ahora vuelve a ser él el que hace de liebre para el resto. Ya lo hizo con Maverick Viñales en el FP2 y en la Q2 fue su hermano Álex el que se puso a su rueda. Todos salieron en fila detrás del líder del Mundial de MotoGP. El ocho veces campeón del mundo fue el primer en firmar un crono (2:01.522). Ninguno de los que vino por detrás fue capaz de mejorarlo.

Los Márquez siguieron tirando en la siguiente vuelta. Ambos venían en casco rojo, pero Marc tuvo un susto en el segundo sector que le hizo perder mucho tiempo. También perdió tiempo su hermano Álex, que en el tercer sector se fue a 0,4 del tiempo de su hermano. Todo se quedó igual hasta los compases finales de la Q2. En la segunda salida a pista cambió la película. El 73 volvió a demostrar que está de dulce y batió el tiempo de su hermano a 1:23 del final.

Una bandera amarilla en los sectores tres y cuatro en los compases finales provocó la incertidumbre. A Di Giannantonio le cancelaron una vuelta que le situaba por delante del piloto de Gresini. Luego vino Marc Márquez y acabó con las esperanzas de todos con un tiempo que se quedaba a pocas décimas del récord de la pista para situarse primero. Nadie pudo batirle. Pedro Acosta, que venía por detrás, se metía en primera línea por detrás de los Márquez en su última vuelta lanzada, pero finalmente le devolvieron la vuelta a Di Giannantonio, que se colocó segundo, y bajó a la cuarta posición con Bagnaia sexto.

