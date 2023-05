El Shakhtar ataca al Barça por un vídeo de apoyo a la afición rusa: «Su país está matando niños»

Enfado monumental en Ucrania por el último vídeo promocional que ha lanzado el Barça en el que mandan mensajes de ánimo a la afición rusa. Alejandro Balde y Sergi Roberto protagonizan el mismo y mandan saludos a los aficionados culés rusos tras el título de Liga cosechado. «Esto es también parte vuestra», mencionan. Aficionados y periodistas ucranianos inundan las redes con críticas al respecto e incluso el Shakhtar Donetsk se manifiesta con un duro mensaje en sus perfiles.

«Un saludo a todos los aficionados del Barça en Rusia. Nos vemos pronto, un saludo», dice Balde en el vídeo que no dura más de 15 segundos en el que tanto el lateral como el centrocampista aparecen con ropa de entrenamiento. Sergi Roberto, por su parte, menciona: «Aficionados de Rusia, gracias por vuestro apoyo y vuestro ánimo. Esto también es parte vuestra. Esperamos que podamos conseguir muchos más».

El vídeo, que todo apunta a ser una campaña promocional conjunta con uno de sus patrocinadores Global Partner, 1xBET, una casa de apuestas de origen ruso pero que opera desde Chipre, ha generado un tremendo revuelo entre la comunidad ucraniana, que no da crédito ante este vídeo del Barça con la guerra Rusia-Ucrania dejando cada día más muertos.

😡 While our soldiers are undergoing a rehabilitation course in Barcelona, @FCBarcelona players @SergiRoberto10 and Alejandro Balde are recording a video message to the fans of the country that is killing Ukrainians, killing children, and destroying our cities right now. pic.twitter.com/lWqE6Pxw95

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) May 21, 2023