Barcelona y Sevilla se enfrentan este domingo en la jornada 30 de la Liga Santander, posiblemente el mejor partido que depara este fin de semana el campeonato doméstico. Se juegan mucho ambos equipos, principalmente la segunda plaza e intentar seguir la estela del Real Madrid en el liderato en este tramo final de la temporada. Los culés, con 54 puntos y un partido menos, son terceros; mientras que los sevillistas, con 57, son segundos. Saldrán chispas en el Camp Nou para el partidazo de la jornada.

Llegan ambos equipos tras el parón de selecciones. Posiblemente es al equipo de Julen Lopetegui al que mejor le vino. El Sevilla enlazó tres empates consecutivos en la Liga Santander y quedó eliminado de los octavos de final de la Europa League a manos del West Ham. Era necesario ese tiempo de reseteo para regresar con más fuerzas a este tramo final, algo que seguro agradecen los andaluces pese a que sea con un partido de máxima exigencia como ante los culés.

Es el Barça en estos momentos puede ser el equipo más en forma del campeonato. Suma cinco victorias consecutivas en Liga, al igual que el Atlético de Madrid, y llega lanzado tras su triunfo en el Clásico. Quedan dudas de cómo sentará el parón a los de Xavi Hernández, si lograrán volver con la misma tensión y pulso con el que dejaron el torneo hace dos semanas. A falta de nueve jornadas para el desenlace liguero, con 27 puntos aún por jugar (ellos 30), aún rondan con el sueño de alcanzar al Madrid.

Luuk no estará ante su Sevilla

Luuk de Jong es la única baja imprevista para Xavi Hernández tras el parón, aunque no por lesión, sino por su positivo en Covid-19. El holandés había perdido protagonismo con la llegada de Aubameyang y la recuperación de Memphis aunque seguía siendo una opción más arriba. Ante el Sevilla, su ex equipo y aún propietario, donde debe volver en junio, era un partido especial para él. Tampoco llega Dest.

Pese a la gran evolución y proximidad con su recuperación, Xavi no contará aún con Ansu Fati. El delantero está ya en la fase final, a poco de volver, pero aún debe ganar entrenamientos con sus compañeros antes de reaparecer. El objetivo con él es ir despacio y asegurar que cuando regrese sea para no volver a toparse con ningún contratiempo. En cuanto al resto, todos aptos para la cita ante el Sevilla con previsiblemente el once de gala para el egarense, el que conforman Ter Stegen, Alves, Araujo, Piqué, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Ferran Torres y Aubameyang.

Lopetegui sí se ha encontrado con algunos contratiempos. Tanto Delaney como Fernando serán bajas prolongadas y no podrá contar con ellos desde ya. Suso tampoco llega para este partido y Bono será duda hasta última hora, con Dmitrovic a la espera. Existen muchas dudas por el plan del técnico sevillista, así como su once. Ocampos, En-Nesyri y Tecatito apuntan a tridente en ataque mientras que Jordan, Rakitic y Gudelj para la medular. Augustinsson, Diego Carlos, Koundé y Navas en la zaga.

El 1-1 del Pizjuán

Puede ser crucial el 1-1 que se firmó en el Sánchez Pizjuán durante la primera vuelta. Sevilla y Barça empataron a uno y el resultado que sé en el Camp Nou puede decidir hacia qué lado se inclina la balanza si se da la situación de empate en la tabla cuando concluya el campeonato. La proyección de puntos de los culés invita a pensar que tarde o temprano superaría a los andaluces aunque tras el parón todo puede cambiar.

En definitiva, partido trascendental para ambos equipos en el transcurso de sus objetivos y necesidades, el Barça para recuperar esa condición de segundo gran aspirante al título pese al mal inicio de temporada, y para el Sevilla precisamente por eso mismo, por lograr consolidarse como una alternativa real a la disputa del título liguero tras años rondándolo a la sombra del Real Madrid y los culés.